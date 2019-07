Vilma Baragiola: “Tenemos el mejor equipo, vamos a ganar, y si ganamos, también ganan Vidal y Macri”

La precandidata a intendente por Juntos por el Cambio, Vilma Baragiola, vaticinó un triunfo en la interna de Juntos por El Cambio de cara a las PASO: “Tenemos el mejor equipo, vamos a ganar, y si ganamos, también ganan María Eugenia Vidal y Mauricio Macri”.

La cita fue en un Club River colmado y con la presencia de más de 700 personas, entre las que se destacaron el Intendente de Balcarce Esteban Reino, el Diputado Nacional Carlos Fernández, el concejal de San Fernando Sebastián Salvador y los referentes locales Nicolás Maiorano, Jesús Porrúa, Eduardo Abud, Mario Rodríguez y Cristina Coria.

El encargado de abrir la noche fue el concejal y Presidente de la Unión Cívica Radical del Partido de General Pueyrredón, Ariel Martínez Bordaisco, quien dio la bienvenida a los presentes, entre los que se encontraba el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, y convocó “a trabajar juntos, unificando equipos y propuestas para transformarnos en la mejor opción, la que sin dudas gobernará los destinos de Mar del Plata y Batán”.

Luego fue el turno de Carlos Katz, encargado de encabezar la lista de precandidatos a concejales, quien se dirigió a los presentes con un claro mensaje: “Hoy Vilma nos ha convocado a que la representamos en el Concejo Deliberante, y seremos los mejores defensores del proyecto que tiene pensado para la ciudad”.

Maximiliano Abad, quien encabeza la lista de diputados provincial por la Quinta Sección de Juntos por el Cambio, con un encendido discurso, aseguró que “En 2019 tenemos que entender que en la Argentina de hoy, no hay más lugar para el atajo. Tenemos que fortalecer nuestro gobierno porque no lo puede condicionar la coyuntura, no lo puede doblegar el pasado, no le pueda marcar la agenda quienes lo sumergieron en el pantano del populismo, el hambre y la corrupción”.

“Al buen policía lo premiamos y al mal policía lo extirpamos de la fuerza, porque queremos una policía al servicio de los vecinos y no del crimen organizado”, finalizó destacando la política en materia de seguridad del gobierno provincial.

Para finalizar, y tras una enorme ovación, fue el turno de Vilma que emocionada repasó su historia para con la ciudad: “Mar del Plata y los vecinos conocen nuestros pasos desde que comenzamos a caminar, desde mi querido barrio Caisamar, y desde ahí tuve la posibilidad de conocer todo Mar del Plata y Batán. Se lo que falta en cada uno de los barrios, y se también de los marplatenses que nos ayudan desde diferentes puntos de esta ciudad”.

“Si triunfamos en Mar del Plata y Batán, ganará María Eugenia Vidal en la provincia junto a Daniel Salvador. Si ganamos en Mar del Plata vamos a construir la posibilidad que Macri y Pichetto puedan tener un triunfo en la ciudad. Y porque elementalmente si logramos ganar nosotros como radicales, acompañados por peronistas, por miembros de la Coalición Cívica, por gente del Pro, por socialistas, pero elementalmente por vecinos de Mar del Plata y Batán, vamos a lograr recuperar la ciudad, devolviéndole el brillo que nunca debió haber perdido”, destacó.

La “candidata de la gente” finalizó su oratoria agradeciendo el encuentro, feliz “porque mi candidatura sirvió para volver a reunirnos y fundamentalmente poner aún más en valor los nombres de Don Ángel Roig, de Elio Aprile y de Daniel Katz”.