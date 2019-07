Robo en La Plata: El árbitro Fernando Espinoza le anuló un gol lícito a Aldosivi en el último minuto

Estudiantes de La Plata se abrazó a su primera victoria en la Superliga 2019/20 tras ganarle como local a Aldosivi de Mar del Plata 1-0, con un desenlace polémico, en el que resultó beneficiado por el árbitro Fernando Espinoza, quien anuló por posición adelantada un gol lícito marcado por el colombiano Hernán Burbano.

El equipo de Gabriel Milito, en una deslucida actuación, hizo la diferencia con un gol del defensor Jonathan Schunke a los 43 minutos del primer tiempo y más allá de que el Pincha fue superior y justificó la victoria en su debut en la Superliga, sufrió un susto grande sobre el final y estuvo ahí de dejar dos puntos como local: el Tiburón metió el agónico empate, pero el línea lo anuló por una posición adelantada inexistente.

A los 48′ del segundo tiempo, en el último ataque del equipo marplatense, Villalba tiró un centro desde la izquierda y Burbano la empujó al gol en el área chica. Cuando el colombiano, ex Atlas, estaba listo para salir a festejar, el árbitro Fernando Espinoza vio que Manuel Sánchez, el asistente 1, levantó la bandera y decidió no cobrar el gol. A pesar de que el punta de Aldosivi estaba en la misma línea y de los reclamos del equipo de Gustavo Alvarez, el fallo no se modificó y el que terminó festejando en el Unico de La Plata fue Estudiantes.

El influyente arbitraje de Espinoza se suma al que tuvo Andrés Merlos el sábado cuando pitó un inexistente penal que le permitió a San Lorenzo ganarle a Godoy Cruz de Mendoza (3-2) a los 45 minutos del segundo tiempo.

Síntesis

Estudiantes 1:Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Nazareno Colombo e Iván Erquiaga; Nahuel Estévez, Enzo Kalinski e Iván Gómez; Matías Pellegrini; Federico González y Angel González . DT: Gabriel Milito.

Aldosivi 0: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñiguez, Leonel Galeano, Marcos Miers y Lucas Villalba; Nahuel Yeri, Gastón Gil Romero y Federico Gino; Sebastián Rincón, Franco Pérez y Nazareno Solís. DT : Gustavo Alvarez.

Gol: en el primer tiempo, 43′ Schunke.

Cambios: en el segundo tiempo, en el inicio, Diego García por Pellegrini, 18′ Hernán Burbano por Gil Romero, 28′ Manuel Castro por Estévez, 32′ Federico Andrada por Yeri, 39′ Francisco Grahl por Pérez y 43′ Juan Fuentes por Angel Gonozález.

Cancha: estadio Ciudad de La Plata.

Arbitro: Fernando Espinoza.

BRONCA DE GUSTAVO ALVAREZ