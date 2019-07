Graciela Camaño pasó por Mar del Plata y remarcó que “Bonifatti es un lujo de candidato”

La candidata a Diputada Nacional, por Consenso Federal, Graciela Camaño quien acompañada por Santiago Bonifatti, candidato a intendente y los candidatos a concejales: Darío Ocampo, Lucía Bonifatti y Pablo Zelaya, recorrieron la Feria de las Colectividades. Más tarde asistieron al CFP 405 de Uthgra Mar del Plata, en donde fueron recibidos por Mercedes Morro y Nancy Todoroff, secretaria General y Adjunta al frente del gremio gastronómico, allí se convocó la Asociación de Adultos Mayores de Comercio.

“No hay dos maneras de gobernar por eso los argentinos tenemos que tener la capacidad de elegir un gobierno que sea distinto al que tuvimos antes y al que tenemos ahora. Cristina y Macri son candidatos que van a tener que ir asiduamente a Comodoro Py por las causas penales que tienen y eso distrae la función pública y genera una conflictividad innecesaria”. Así lo afirmó la diputada Nacional y precandidata a renovar su banca, Graciela Camaño.

“Tenemos que darnos cuenta que los últimos 8 años se acumuló un 35% de pobres, 7% indigentes, aumentó un 50% el trabajo informal y sufrimos una inflación que en los números del IPC congreso ronda un 900%. En Consenso Federal tenemos la experiencia de un hombre que resolvió el problema del tipo de cambio y que puso a la Argentina en el sendero del crecimiento y el orden económico“, añadió en su contacto con los medios, al referirse al candidato a presidente Roberto Lavagna y remarcó: “La pobreza va a ser un estigma que nos va a perseguir durante veinte años, pero se termina con políticas de crecimiento económico y de Estado, que puedan persistir más allá de los gobiernos. Es mentira cuando dicen que pretenden resolver este problema en un mandato”.

En este marco, Santiago Bonifatti coincidió con las palabras de la diputada sobre “la necesidad imperiosa de reactivar la economía local, apoyando y fomentando el trabajo que realizan los productores regionales. De esta manera vamos a dejar de ser la ciudad del No, y vamos a generar más empleos, más crecimiento y más desarrollo. Quiero que nuestros jóvenes no se vayan, que contribuyan y que Mar del Plata tenga el problema de los que quieren venir, no de los que quieren irse. Desde Consenso Federal se mantiene intacta la iniciativa de Roberto Lavagna de poner dinero en el bolsillo de los argentinos, para empezar a transitar el camino de la recuperación nacional” cerró el Concejal.

Mar del Plata es una ciudad en la que Camaño pasa varias semanas al año desde hace mucho tiempo, y al ser consultada se refirió a Bonifatti como “un lujo de candidato. Poder advertir que en Mar del Plata tenemos un representante hábil, capaz, con un equipo maravilloso. Esta lista expresa lo que es Consenso Federal como ninguna otra lista”.