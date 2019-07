Telefónica integró la cumbre mundial de Unicef sobre Políticas Públicas y Privadas

Con el objetivo de fortalecer las bases para una sociedad igualitaria en todos los ámbitos, Telefónica de Argentina participó en el Summit ‘Redesigning the Workplace of the Future: public-private sector initiative on family-friendly policies’ realizado el viernes pasado en las oficinas centrales de UNICEF, en el Fondo de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos.

Agustina Catone, directora de Negocio Responsable de Telefónica y de Fundación Telefónica Movistar Argentina, representó a la compañía a nivel global.

La directiva destacó en ese contexto la misión de Telefónica: “Hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas” para resaltar la importancia que las personas, los empleados y sus familias tienen para la compañía, ejemplificando con iniciativas que permiten la conciliación de la vida laboral y personal, promueven entornos laborales inclusivos y contribuyen a sociedades más justas e igualitarias.

Catone se refirió también el auge de las nuevas tecnologías y las oportunidades que la digitalización brinda para diseñar nuevas formas de trabajo adaptadas a las necesidades de cada persona. “En Telefónica entendemos que la tecnología debería mejorar la vida de las personas y, por ello, creemos imprescindible que los empleados puedan desconectarse cuando sea necesario y crear hábitos saludables al respecto. Estamos comprometidos a entregar todas las herramientas necesarias para desarrollar su propio sentido del bienestar digital”, concluyó.

Junto a Agustina Catone participaron como expositoras Laura B. Rawlings, académica experta en la temática; Nguyen Thi Phan Chung, director de Sustentabilidad de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam y Luis Aguirre presidente del INDEX.

La Cumbre permitió que los participantes, tanto de sector público como privado, trabajen de manera colaborativa en pos de generar ideas, propuestas y recomendaciones prácticas que proporcionen a cada niño herramientas para su desarrollo y bienestar.