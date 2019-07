Macri: “Con cada voto de las PASO manifestemos con claridad que no queremos volver atrás”

Antes de Macri había sido el turno de Vidal, que volvió a poner énfasis en comparar su gestión con las anteriores del PJ. “Yo quiero una provincia de pie, orgullosa, que se levanta y avanza. Esos que gobernaron 28 años, ¿esos son los que ahora dicen que te van a solucionar los problemas con soluciones mágicas? ¿Esos son los que te van a cuidar? Acá no se trata de candidatos, nombres o de bancas. Acá se trata de un sistema que gobernó 28 años y que no solo te abandonó si no que te dijo que eso era lo normal porque la Provincia era inviable. Y con ese verso nos tuvieron 28 años sin darnos lo básico”, subrayó la gobernadora.