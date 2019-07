Vidal: “Los marplatenses pueden elegir a dos muy buenos candidatos dentro de Juntos por el Cambio”

En el marco de la previa del acto de campaña en el club Quilmes junto al presidente de la Nación Mauricio Macri, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, brindó este viernes una conferencia de prensa en el Hotel Provincial y expresó que “los marplatenses pueden elegir a dos muy buenos candidatos dentro de Juntos por el Cambio”, en relación a Vilma Baragiola y Guillermo Montenegro.

En tal sentido, la gobernadora se refirió en primer término a la interna que se desarrollará en la ciudad con los precandidatos a intendente Montenegro y Baragiola y expresó que tanto en la ciudad de Mar del Plata como en cualquier otra de la Argentina “siempre es una buena noticia volver a votar” a la vez que remarcó que “esta ciudad no es la única en la que hay PASO”.

Conforme a ello, aclaró: “Todos ustedes saben, y los marplatenses también, que con Guillermo Montenegro tengo una relación de muchos años, fuimos parte del mismo equipo en la Ciudad de Buenos Aires, creo que Vilma también es una gran candidata y los marplatenses pueden elegir a dos muy buenos candidatos dentro de Juntos por el Cambio”.

En segundo término, marcó sus diferencias con el intendente Carlos Fernando Arroyo, el cual fue desplazado del espacio oficialista para estas elecciones por lo que irá con boleta corta. “Cada vez que he venido a esta ciudad en estos tres últimos años y medio cuando me preguntaron por el intendente he dicho que tenía diferencias, las sigo sosteniendo y por eso no forma parte de Juntos por el Cambio, y es un candidato por su lado”, respondió y agregó que “los marplanteses serán, como siempre, quienes tendrán el poder y los que definan lo que va a pasar el 11 de agosto”.

Además, al ser consultada por la figura de “Evita”, en el marco de los 67 años de su fallecimiento y teniendo en consideración su incansable lucha por los derechos femeninos, consideró que “para que una mujer pueda ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires después de tantos años gobernada por varones es gracias al trabajo de muchas mujeres de distintos espacios que nos hicieron el camino más fácil a los que vinimos después y Evita es una de ellas sin dudas”.

“Evita entre otras mujeres de la historia argentina fue de las más destacadas en generar ese camino feminista que permitió reconocer nuestro lugar. Este es un día en el que todas las mujeres deberíamos reconocerla desde esa acción y derechos que ella nos defendió y trabajó para que tuviéramos”, completó.

Por otra parte, hizo hincapié en la problemática de empleo que existe en Mar del Plata y señaló: “El empleo en esta ciudad para mí siempre es una preocupación, mas allá de lo técnico y de los números del Indec, nosotros nos ocupamos todos los días de Mar del Plata, de la Provincia y de que haya trabajo en esta ciudad”.

En relación a ello, mencionó algunas empresas que recorrió en la ciudad antes de la conferencia de prensa y afirmó: “El Puerto no es una visita de campaña para nosotros; siempre que vengo a la ciudad me reúno con sectores turísticos y del puerto, siempre vemos cómo hacemos para sostener el empleo y para generar más” y subrayó: “En esa misma línea es que el Secretario de la gobernación que me acompaña se reunió con distintos sectores vinculados al turismo de la ciudad”.

Por su parte, el Secretario General de la Provincia, Fabián Perechodnik, hizo hincapié en el trabajo que vienen llevando a cabo desde hace 3 años y medio de manera constante y permanente con el sector privado de Mar del Plata. “Una cuestión central es romper la estacionalidad, por eso este año la provincia sumó en las vacaciones de invierno tecnópolis como una gran atracción. Más de 100 mil personas ya han pasado por las instalaciones”, precisó.

A su vez, destacó que “la agenda cultural del Emtur con funciones de cine gratuitas, los descuentos del Banco de la Provincia de Buenos Aires específicos en la temporada en la ciudad y también se sumó el banco ciudad para que se elija a Mar del Plata como destino de las vacaciones de invierno” y remarcó que “esta es una política sostenida que se ha hecho tanto en el verano como en el invierno y que se suma a acciones que hay en otros lugares de la provincia y de la Costa Atlántica”.

Por otro lado, María Eugenia Vidal se refirió a la militancia de “Juntos por el cambio” y aclaró: “Hay millones de personas en la Argentina que se sienten parte de este cambio, sino no estaríamos escuchando todo el tiempo que esta es una elección peleada, pero tal vez nuestras formas de militancia son distintas”.

“Nosotros no creemos en el escrache, no hacemos marchas por la calle ni grandes actos. El militante comprometido por Cambiemos es un militante tal vez más silencioso, pero no menos comprometido”, indicó a la vez que confesó: “Valoro mucho a la gente que está convencida de este cambio y que lo contagia a otros con lo que hace, con el ejemplo y con lo que aporta a la provincia, al país”.

Además, señaló que “lo importante es lo que uno tiene para transmitirle al bonaerense y poder decirle lo que uno hizo y lo que va a hacer en los próximos 4 años” y agregó: “Esta elección es una buena oportunidad para los bonaerenses porque todos los candidatos hemos tenido oportunidad de tomar decisiones sobre la provincia de Buenos Aires”.

Dichos de Aníbal Fernández: “Habla más de quién lo dijo, que de mí”

Por último, se refirió a los dichos de Aníbal Fernández, en tanto éste manifestó que confiaría sus hijos a Ricardo Barreda, el odontólogo platense condenado por el crimen de su esposa, su suegra y sus dos hijas antes que a la mandataria y aseguró: “Yo no contesto las agresiones. No lo hago nunca y no lo voy a hacer ahora”.

“Me parece muy importante que uno sea quién es siempre, en campaña y fuera de campaña, asique no van a escuchar de mí una respuesta a eso. Habla más de quién lo dijo, que de mí”, concluyó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires.