La biblioteca flotante más grande del mundo desembarcó en Mar del Plata

El intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, celebró la llegada del barco Logos Hospe, conocido como la librería flotante más grande del Mundo. La misma estará abierta al público del 1 al 19 de agosto en la Escollera Norte. El barco cuenta con 400 voluntarios de más de 60 países.

“Este acontecimiento ha sido previsto con el tiempo suficiente y, por lo tanto, el EMTUR, la Secretaría de Gobierno, la de Cultura y la de Educación, han trabajado lo suficiente para esta visita. Hemos previsto que todas las escuelas, tanto municipales y provinciales, sean trasladadas para visitar el barco y que puedan tomar contacto con otras culturas”, destacó Arroyo.

El buque pertenece a la organización sin fines de lucro GBA Ships e. V. (Good Books for All) registrada en Alemania, y visitó en los últimos 47 años un gran número de países, siendo visitado por más de un millón de personas al año. El objetivo central de esta iniciativa se basa en promover la buena voluntad y el entendimiento entre las naciones. Sobre esto, Arroyo destacó: “La cultura no tiene bandera, es universal. Les aseguramos una muy buena permanencia en nuestra ciudad y que tengan el mejor recuerdo cuando vuelvan a sus patrias”.