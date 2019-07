El Rotary Mar del Plata realiza campaña por el Día de la Hepatitis

Con motivo del Día Mundial de la Hepatitis, el Rotary Club Del Mar realizará pruebas rápidas y gratuitas para la detección de la hepatitis C. Estos exámenes están dirigidos a personas mayores de cuarenta años, o a quienes estén dentro de los factores de riesgo y pudieron haber contraído el virus.

Las actividades, que tendrán lugar el domingo 28 julio de 9 a 12hs en el Corredor Saludable (Libertad y España) y los días lunes 29, martes 30 y miércoles 31, de 11 a 13hs, en San Martín y Mitre, frente a la Catedral, buscan romper el gran silencio que existe sobre la enfermedad, encontrando a losportadores del virus que desconocen su situación.

La hepatitis es una enfermedad asintomática hasta sus fases más avanzadas y, por lo general, cuando la persona infectada siente los primeros síntomas, ya es demasiado tarde. A partir de ese momento, tal vez, la única posibilidad de cura sea el trasplante de hígado.

Diez mil estadios de fútbol, el número de infectados.

En el mundo, hay más de 400 millones de personas que portan el virus de la hepatitis B o C, pero sólo se ha diagnosticado al 5% de los casos, aproximadamente. Por la hepatitis C mueren muchas más personas que por el SIDA. Sólo en Estados Unidos, en 2015, la hepatitis C mató más que todas las enfermedades infecciosas juntas. Pero si es descubierta y tratada a tiempo, tiene cura.

El total de infectados con los virus B y C, en el mundo, daría para llenar 10 mil estadios como el Maracaná. Pero la gran parte de esas personas no sabe que está enferma.

“SEMANA HEPATITIS CERO”

En América Latina, los eventos de la “Semana Hepatitis Cero” irán del 20 de julio al 4 de agosto y, además de las pruebas rápidas, se incluyen eventos de concientización, prevención e información acerca de la enfermedad.

En Mar del Plata, la campaña fue organizada mediante un esfuerzo mancomunado entre el Rotary Club Del Mar, la Unidad de Hepatología de la Secretaría Municipal de Salud y la Fundación Mar del Plata Transplante.

Para más información, visite la página web de la campaña, a través del enlace: http://www.hepatitezeroweek.com

Las personas mayores de cuarenta años deben hacerse la prueba, al menos una vez en su vida.