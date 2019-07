Vidal cruzó a Magario por el SAME en La Matanza: “Que nos deje trabajar para asistir a los vecinos”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal , cruzó a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario , en el marco de la polémica por el funcionamiento del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) en ese distrito. La referente de Juntos por el Cambio pidió públicamente que los dejen “trabajar para asistir a los vecinos”.

Los cuestionamientos de Vidal a la intendenta de La Matanza surgieron como respuesta a una petición publicada en la plataforma change.org, donde los vecinos efectuaron sus reclamos respecto a la falta de funcionamiento del sistema de emergencia en el distrito. La solicitada lleva la firma de Daniel Bracamonte, uno de los referentes de la agrupación “Vecinos en Alerta Ramos Mejía”.

“En La Matanza queremos que se permita el funcionamiento del SAME Provincia. El SAME Provincia en La Matanza no existe. Solicitamos a nuestros representantes y gobernantes que dejen de lado mezquindades políticas”, señala la petición publicada en el sitio web. En ese marco, Vidal manifestó su intención de aportar el servició y apuntó contra la intendenta Magario.

“Le pedimos a la intendente que nos abra las puertas, que nos deje trabajar para asistir a los vecinos”, expresó la gobernadora bonaerense, al mismo tiempo que celebró la presión de los vecinos para que los dirigentes locales accedan al servicio: “Es importante que cada vez más vecinos sumen sus voces para que la intendente habilite el SAME en La Matanza”.

Asimismo, Vidal explicó que en el caso puntual de La Matanza lo único que resta es que la intendenta firme un convenio con la Provincia para que entre en vigencia el organismo de emergencias. “Es algo que venimos pidiendo hace tiempo. Nosotros ponemos las ambulancias, los fondos para los choferes, para los médicos y para los recursos humanos que son necesarios”, aclaró.

Por último, detalló que el SAME funciona en 108 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y consideró que el hecho de que no se habilite en La Matanza “es un ejemplo de cuando la política se prioriza a sí misma y no a la gente”. “No importa a quién eligieron, importa que si tienen riesgo de vida haya una ambulancia que los pueda asistir. La urgencia no tiene partidos políticos”, señaló.

Ambas dirigentes tendrán un rol preponderante en las próximas elecciones nacionales. La actual gobernadora va dentro de Juntos por el Cambio en busca de su reelección para un nuevo mandato, mientras que Verónica Magario integra la fórmula del Frente de Todos, que lleva a Axel Kicillof como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.