Maxi Abad: “El Estado llegó para quedarse y eso no puede tener vuelta atrás”

El diputado Maxi Abad recorrió, junto a los precandidatos a concejales Marianela Romero y Daniel Nuñez de Juntos por el Cambio, las instalaciones del programa “Estado en tu barrio”, que durante esta semana estará en los barrios Cerrito y San Salvador, calle Cerrito 1280, en la ciudad de Mar del Plata.

Abad, que siempre ha promocionado las acciones de este programa que impulsa el gobierno nacional y provincial, destacó: “La política debe estar al servicio de la gente. Es un orgullo ver que donde antes había abandono y corrupción, hoy hay oficinas del Estado. Tras años de desidia, el Estado llegó por primera vez adonde nunca había estado.”

El Estado en tu barrio es una política que ya permitió que más de 6 millones de argentinos puedan resolver trámites relacionados con el registro de las personas, con las asignaciones familiares, trámites de ANSES, tarifa social de transporte, la tarjeta SUBE y mucho más.

Para Abad “el gran cambio se produce cuando se eliminan a los intermediarios que muchas veces no son una ayuda al vecino, sino una oportunidad para la corrupción. Lo que aporta este programa es un Estado que está cerca de cada vecino, que permite hacer todo en un solo lugar y que simplifica. En definitiva, es lo que el vecino espera del Estado: que esté cerca y le resuelva los problemas.”

En Mar del Plata y Batán el programa llegó a mediados de 2016 y desde entonces cada semana recorre diferentes barrios de nuestro distrito, alrededor de 6000 vecinos de General Pueyrredon pasan todos los meses para realizar diferentes trámites cerca de sus hogares sin necesidad de recorrer grandes distancias.

“Este programa es una política fundamental, pero no es la única. También la Provincia lleva adelante el Plan de Integración de Barrios, en conjunto con el gobierno nacional, que está cambiando la realidad de 17 barrios postergados”, explicó. De hecho, hasta la semana pasada Estado en tu Barrio estuvo presente en el Barrio Nuevo Golf que es unos de los lugares, junto a los Barrios Autódromo y Belgrano, elegidos por el Organismos Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) para implementar este plan provincial de mejoramiento de los barrios más postergados de nuestra ciudad. “Todas las áreas del gobierno que encabeza María Eugenia Vidal, trabajan a diario mancomunadamente para resolver los problemas estructurales mas acuciantes que la provincia heredó en el 2015”, destacó.

Y agregó: “Cuesta recordar en la Provincia un gobierno que haya desarrollado acciones concretas en los barrios vulnerables, y no un relato que mientras decía una cosa se aprovechaba de la pobreza. En la Provincia, solamente, había 50.000 chicos que no tenían DNI y no recibían ninguna asistencia social. Hoy ya son más de 10.000 inscripciones y más de 16.000 documentos nuevos”.

Finalmente, el legislador concluyó: “Estas son las historias que le ponen nombre y apellido al cambio. Cada una de estas acciones modifica la vida de muchos hombres, mujeres y niños de una manera absoluta. Por eso, hace casi 4 años los bonaerenses decidimos cambiar, y ese cambio se ve en estas políticas. El Estado llegó para quedarse y eso no puede tener vuelta atrás”.