Alvaro Fanproyen: “En Consenso Federal tenemos los mejores cuadros técnicos de la Argentina”

En la cuenta regresiva de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, el candidato a primer diputado provincial por la V Sección Electoral del partido Consenso Federal, Álvaro Fanproyen, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Tenemos los mejores cuadros técnicos de las listas que están disputando el poder en la Argentina, sobre todo en un manto de coherencia que encarna Roberto Lavagna y en una mezcla de experiencia y juventud que se da en la fórmula con Urturbey”.

“Hemos empezado bien la campaña, haciendo recorridas y acompañando a todos los candidatos de cada distrito que son 19”, afirmó a la vez que aseguró que “hay buenos candidatos” tanto en el plano nacional como distrital. En función de ello, resaltó que cuentan con “el plus” de contar con Graciela Caamaño en la boleta de Consenso Federal como candidata a diputada nacional.

“Es una zona bastante homogénea la de la costa Atlántica. Aparte de la crisis macroeconómica que se está dando, hay una demanda de un cambio colectivo cultural, en lo cual los dirigentes tienen mucha injerencia porque los valores emanan de arriba hacia abajo”, sostuvo el referente político de Consenso Federal y en función de ello, resaltó que “Lavagna es el único que da un ejemplo de coherencia, de desapego a lo material y de una conducta traducida a la familia”.

“Macrismo y kirchnerismo son dos caras de la misma moneda”

Consultado por “el Retrato…” sobre la polarización de la que hablan los medios que se da en el país a nivel nacional de cara a las próximas elecciones, respondió que “son dos caras de una misma moneda, representan los mismos intereses y cuando te pones a ver los padrinazgos o líneas políticos que hay detrás, te das cuenta que hay muchas esquinas que se chocan” y aclaró que “distinto es lo de Roberto Lavagna”.

“Lavagna va a hacer una gran elección y no descarto que en segundo tiempo cuando la gente piense bien su voto lo pueda modificar en base al resultado, porque no es bueno para el país, para la economía, para el futuro de nuestras familias y mucho menos culturalmente que gane alguna de los dos fórmulas”, sostuvo Franproyen a la vez que remarcó: “Esperemos que no caigamos en esta trampa, porque lo van a pagar nuestros hijos”.

Asimismo, se refirió a las prioridades que encabeza como pre candidato a diputado para la costa Atlántica. “Habría que trabajar en generar consensos para buscar que un grupo grande de legisladores junto al Ejecutivo convoque a una constitución para devolverle la autonomía a los municipios, que tienen que ser antárticos”, señaló.

Los “Rolando Rivas taxista” y los “Robando IVA del UBER”

“Tiene que haber un cambio estructural profundo ni hablar del sistema de representación democrática”, afirmó el referente de Consenso Federal a la vez que se refirió a que otra pelea que darán desde su espacio es al tema de Uber, respaldando la actividad de los taxistas “ que le están poniendo el hombro a la crisis y trabajando para salir adelante”

En relación a ello, describió que “hay que expulsar a Uber, defender el trabajo legítimo y competencia leal para las familias de los remiseros y taxistas. Lo que se da es una competencia desleal, porque no tributan y reducen muchos costos. Desde el concejo se aprobó una ordenanza, pero no está aplicada”, enfatizando que tenemos una clara “pelea” entre los “Rolando Rivas taxista” y los “Robando IVA del UBER”

“Es una pelea que se está dando en este momento, porque los taxistas están perdiendo un 20% de los ingresos. Más allá que también hay que ver el tema del GNC y como se traduce en el interior el tema de los precios. Hay una escala de costos que sube de una manera incoherente”, señaló y comentó: “Hay un problema estructural gigante en el país, pero el más grande es resolver lo cultural, obviamente lo urgente y lo macroeconómico”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre cómo veía el peronismo del último tiempo, aseguró: “Se van a morir todos estos que usan al peronismo menos el peronismo. Perón es lo más grande que tuvo este país, por lo que cualquiera de estos candidatos es todo cachivacherio”.

“Fueron muy profundos los cambios que realizó el General Perón y dejó una idiosincrasia en el sector productivo y laboral. Los trabajadores tienen la conciencia social y colectiva que no se da en el resto de los países, porque tuvo un líder como Perón”, concluyó.