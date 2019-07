Primera muestra del Ensamble Infanto Juvenil de Rock de CEFIL

En Abbey Road Concert Bar se realizó la primera presentación del programa educativo “Ensamble Infanto Juvenil de Rock”, creado por el músico y productor marplatense Julio Fernández.

Este programa integral fue pensando para niños y adolescentes entre los 7 y 15 años, y tuvo como objetivo formar nuevos músicos desde la niñez, generando un espacio lúdico, educativo desde la perspectiva de la música.

Se dictaron en forma gratuita distintos talleres enfocados en el aprendizaje técnico de instrumentos propios del género musical Rock: guitarra eléctrica, bajo eléctrico, teclados, batería y canto, se desarrollaron en la ONG CEFIL los días sábados de 14 a 16hs. con una duración de tres meses. Estuvieron cargo de profesores especialistas del área, Marcelo D’Amico, Mónica DiSalvo, Alan Terry y Mariano Rodríguez, bajo la dirección de Julio Fernández y la coordinación de Yanina Paz y Pablo Adobbati.

Esta primera muestra dejo en claro que los flamantes roqueros abordaron con muchas expectativas la práctica de un instrumento, sino que también aprendieron temas de los mejores exponentes del rock local, nacional e internacional.

Los pequeños y jóvenes músicos tuvieron una charla motivacional de la coaching Yamila Martorell, y subieron al escenario con mucho entusiasmo, donde se divirtieron y compartieron junto a sus docentes y familias, una excelente perfomance. Hicieron riffs de los temas “Highway to hell”, “Smoke on the water” y “Satisfaction”, seguido de canciones marplatenses “Cómo estamos hoy” de Super Ratones y “Vendaval” de Dios Los Cría; y cerraron con “De Música Ligera” de Soda Stereo.

Hubo varios momentos emotivos, uno de ellos, fue la entrega de reconocimientos al equipo docente, a la presidenta de CEFIL, Ana Rosa Contessi y a Miguel Ángel Ibarra, socio fundador de la ONG.

Cabe destacar que el Ensamble Infanto Juvenil de Rock”, resultó ganador de las Becas Creación, otorgadas por el Fondo Nacional de las Artes; y fue declarado de Interés legislativo por Rodolfo Manino Iriart y de Interés por el Honorable Concejo Deliberante de Gral. Pueyrredón por Marina Santoro y Balut Tarifa Arenas quienes entregaron estas distinciones junto a Fernanda Raverta y Vito Amalfitano.