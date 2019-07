Moraiz habló de su propuesta electoral y pidió a los marplatenses que corten boleta

En la cuenta regresiva de las PASO, el empresario gastronómico César Moraiz, precandidato a intendente por el partido “Frente Patriota”, dialogó con “el Retrato…” y cuestionó que “es lamentable que desde la provincia no se haga hincapié en realizar inversiones en la zona de la rambla”.

El empresario gastronómico propietario de dos locales ubicados en la zona de la rambla de la ciudad explicó que irá con la boleta corta y que no añadirá a su lista diputados provinciales. “La gente tiene opción de votar a Macri, Cristina, Lavagna, al Partido Obrero o a quién quieran, pero les voy a pedir que corten las boletas y me voten a mí como vecinalista”, indicó.

En tal sentido, se refirió a que “muchos candidatos en las elecciones anteriores prometieron hacer cosas para Mar del Plata, pero son de imposible cumplimiento, porque al no tener medios propios para ejecutarlo, no lo pudieron realizar” a la vez que aclaró que, en cambio, él cuenta con la forma de llevar muchas cosas adelante.

“En esta campaña compartimos un debate, en el cual hice las propuestas de lo que es asfalto, luminaria, hospital municipal y nos fuimos informando de las cosas que están faltando a la ciudad”, señaló a la vez que apuntó que los demás pre candidatos a intendente de General Pueyrredón también opinaron sobre lo mismo.

Asimismo, apuntó a que “el Negro López tomó el camino equivocado de agarrar a Julio de Vido como candidato, lo cual es una locura” y se refirió también a Fernanda Raverta “en tanto fue vicepresidenta primera de la Comisión de Pesca, por ende, tendría que haber hecho algo con eso o darle un poco más de fuerza a este rubro, ya que hay 27.800 desocupados en los últimos 5 años en la pesca. Ahora dicen que van a resolver ese tema, pero lo tendrían que haber resuelto antes”.

En ese contexto, hizo hincapié en la situación actual de Mar del Plata y manifestó su preocupación por la salud, educación, el empleo, la infraestructura y la seguridad de la ciudad. “Desde nuestro partido tenemos bien en claro que hay que resolver distintas cuestiones relacionadas con esos temas”, aseguró.

“De los 38 centros de salud que hay, deberían estar funcionando todos, no solo 12 o 13 como pasa actualmente. El Hospital Regional es de la provincia y lo compartimos con 30 municipios, lo cual es una locura, porque falta infraestructura, médicos, etcétera”, cuestionó.

En relación al tema del estado de las calles de la ciudad, indicó que “hay 10 mil calles que no están asfaltadas y la gente necesita medianamente una respuesta en esa parte” como también apuntó a que, “de las 70 mil luminarias que hay, están faltando 20 mil más, por ejemplo en la Herradura, al fondo del Autódromo o en Batán se percibe eso claramente”.

“Dentro de nuestro proyecto también estamos evaluando poner en marcha el parque industrial. San Luis tiene un sistema de promoción industrial que le dio mucho resultado. Mar del Plata tiene 800 mil personas oficialmente 200 mil no oficiales, con lo cual con un plan de proyección industrial como el que tenemos proyectado en el partido se crearían 50 mil nuevos puestos de trabajo en la ciudad y 194 mil indirectamente. Se necesita bajar ese proyecto”, explicó.

En lo que respecta al tema de seguridad, señaló que, si bien hay 3 mil policías y gendarmes, “habría que ver cómo están ubicados los mismos, la distribución de tareas y demás” a la vez que remarcó que la zona del centro es un abandono en ese sentido.

“Es lamentable que desde la provincia no se haga hincapié en realizar inversiones en la zona de la rambla. Ya sabemos que hay un empresario concesionando el lugar, pero mínimamente lo que corresponde es que el Municipio aunque sea ponga un foco, una luz, etcétera. Las playas están a oscuras, lo mismo la parte de la rambla y más teniendo en cuenta que estamos en vacaciones de invierno”, expresó.

Por otra parte, se refirió a la actual gestión de Carlos Arroyo y criticó que el intendente local “hizo promesas lamentables, como la del Hospital Municipal dedicado una parte a la oncología infantil. La salud es muy importante, no se juega con eso. No se le puede prometer a un chico lo que se le prometió”. A su vez, agregó: “Hay que pelear de una manera feroz la coparticipación, porque no puede ser que de $100 te devuelvan $2”, y afirmó: “Desapruebo la gestión de Arroyo en esas cosas”.