Estacionamiento Playa Grande: Piden nulidad absoluta del acuerdo Arroyo y Playa Azul SA

Sergio Goransky titular de Playas del Sol SA , concesionaria de las Unidades Turísticas Fiscales 3 y 4 de Playa Grande y Cubro SA la nulidad absoluta del acuerdo Transaccional suscripto entre el Municipio y la empresa Playa Azul S.A. relacionado con la explotación del estacionamiento del mencionado complejo.

Si bien el conflicto viene de largo tiempo atrás ante incumplimientos de la firma Playa Azul SA, el punto de conflicto alcanzó su momento más álgido cuando se rubricó un acuerdo entre el Intendente Carlos Arroyo y esta última firma. En el mismo, se permite el uso de las instalaciones para gastronomía (bar, restaurante, etc), salón de fiestas y eventos sociales y culturales con shows en vivo.

En Playa Grande los concesionarios del sector esperaban que el Ejecutivo dictara la caducidad de la concesión, ya que la firma estaba en la mira por tener dos multas y una posible tercera por el no cumplimiento en las obras dispuestos por el pliego de bases y condiciones. Como contrapartida, desde la Comuna se benefició a la empresa no sólo no caducando el contrato, que se hubiera dado a partir de una tercera multa, sino con el acuerdo que permite la instalación de lo detallado en el estacionamiento. Todo ello, a cambio de que la empresa desembolse $80 millones destinados a obra pública.

En este marco, las concesionarias de las UTF 3 y 4 elevaron una presentación a Arroyo en la que le exigen “la nulidad absoluta del acuerdo transaccional suscripto con Playa Azul el 10 de abril” y que “se abstenga de ejecutoriar el acto espurio bajo apercibimiento de acudir a la vía judicial para evitar su concreción”.

Por otro lado, se detalla que la “presentación será remitida también al Emtur” (Ente Municipal de Turismo), al Concejo Deliberante, más precisamente a la comisión de Turismo, al contador municipal, Guillermo Costanzo, a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal de Cuentas

En ese documentación, se asegura que el intendente debe anular “todo lo actuado desde la firma del acuerdo en adelante en función de que tanto el Departamento Ejecutivo como la firma concesionaria fueron partícipes de un proceder y una conducta administrativa ilegal, con graves vicios de nulidad”.

Además de que se debe requerir la abstención de la “ejecutoriedad” del Acta. De lo contrario, plantean los concesionarios, se podría acudir a la vía judicial, dado que “la puesta en ejecución del espurio procedimiento agravará la situación de ilegalidad plasmada por las partes intervinientes”.

También se detalla que la Dirección de Control de Obras de UTF desde el 2013 a la fecha ha determinado “reiteradas multas contractuales por la firma concesionaria del estacionamiento”. Y que el uso complementario solicitado en el convenio “no resulta compatible con la actividad básica de estacionamiento ni con los pliegos de bases y condiciones que vinculan a las partes”.

Por otra parte se critica que, “desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, los planos presentados por la firma concesionaria no cuentan con los requisitos reglamentarios básicos, tales como la inserción de la firma del propietario, ni la debida intervención del Colegio de Arquitectos”.

Las obras de “interés social” que realizaría Playa Azul SA como parte del convenio y del desembolso de $80 millones estarían destinadas a la construcción del “Centro Municipal de Veterinaria y Zoonosis, la puesta en valor del inmueble ubicado en 11 de Septiembre N°2061 y la demolición de la UTF del Balneario 5 de La Perla”.

En el documento se informa que “hay sobradas actuaciones administrativas realizadas por el secretario de Obras y Planeamiento Urbano y por la dirección general de UTF referidas a incumpliomientos de Playa Azul respecto a las inversiones, plazos de obra, idoneidad empresarial y técnica para cumplir con el objetivo contractual, demostrando su incapacidad económica y financiera de llevar a cabo el cumplimiento de la propuesta original”. Y sentencia: “Es evidente que la concesionaria carece del patrimonio suficiente para llevar adelante la ejecución de obras millonarias”

Desde la concesionaria no descartaron de iniciar acciones legales de continuarse con este acuerdo. “ Antes, Playa Azul no hacía obras por no tener plata y ahora pueden invertir 80 millones en obra pública…¿Donde está esa plata? No está en la cuenta corriente de la Sociedad Anónima, ni en aportes de los socios. Nada”, aseguraron quienes reclaman la caducidad

Cabe señalar por último que el próximo 16 de agosto se reunirá la Asamblea del Consorcio de Playa Grande. Allí, Playa Azul pretenderá poner en discusión presuntas irregularidades cometidas por las concesiones de otras Unidades Turísticas Fiscales.

Mientras tanto, se aguarda las reacciones de los distintos organismos a los que llegará la presentación realizada por las UTF 3 y 4.

LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO RECLAMA PRESICIONES

Es de recordar que la Defensoría del Pueblo realizó semanas atrás un pedido de informes al Intendente Municipal, vinculado al Acuerdo Transaccional suscripto entre el Municipio y la empresa Playa Azul S.A.

En primer lugar la Defensoría solicitó precisiones sobre “la elevación a consideración del Concejo Deliberante de dicho acuerdo, toda vez que como dice el ARTICULO 41° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde al Concejo autorizar consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos a las leyes provinciales o nacionales”, indica la nota.

Asimismo se consulta “si las modificaciones de obra e inversiones consensuadas en el Acta Transaccional respeta el principio esencial de la Licitación Pública de igualdad ante la ley que debe mantenerse inconmovible e inalterable durante todo el plazo de la concesión, máxime habiendo habido diversos oferentes que formularon propuesta en dicho procedimiento”.