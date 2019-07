El Concejo Deliberante postergó el tratamiento de la fiscal impositiva

Los distintos bloques políticos acordaron demorar el tratamiento de las ordenanzas fiscal e impositiva que garantizan los recursos para cumplimentar el presupuesto hasta después de las Paso. El Concejo Deliberante prevé realizar su próxima sesión ordinaria el jueves 15 de agosto.

De esta forma se confirmó que los bloques de Cambiemos que estaban dispuestos a acompañar la suba de tasas optaron por dejar ese debate para después de las elecciones del 11 de agosto.

Los proyectos de presupuesto y fiscal e impositiva fueron presentados por el Ejecutivo a fines del año pasado. Sin embargo, el tratamiento se demoró durante varios meses hasta que finalmente, la semana pasada los concejales de Cambiemos aprobaron el presupuesto. En tal sentido, se había asumido el compromiso de avanzar con los proyectos que estipulan la suba de tasas, que siempre generar mayores dificultades por el impacto social que tiene.

La oposición advirtió sobre un “hecho inédito”: el presupuesto fue sancionado sin las normas que establecen la generación de recursos.

Este martes, el intendente Carlos Arroyo volvió a solicitar que se aprueben las ordenanzas. “Nadie puede ignorar el aumento de los costos y todas las obras que está haciendo esta gestión. El que no quiere ver que no vea nada, pero esta es la realidad”, lanzó a la vez que apuntó: “El que no quiere ver que no vea, pero esta es la realidad”.

“Nosotros administramos bien, vamos a tener financiamiento”, respondió, en primer término, para luego sumar en relación al tratamiento en el Concejo: “Lo van a aprobar, yo estoy seguro que lo van a tener que aprobar”.