Tuberculosis: Niegan epidemia , pero alertan que puede aparecer algun otro caso

En el marco del caso de tuberculosis registrado en los últimos días en un colegio de la ciudad, el subsecretario de Salud del Municipio, Pablo De la Colina (FOTO), dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Si bien no estamos ante una epidemia, tranquilamente puede aparecer algún otro caso en Mar del Plata, porque no son situaciones aisladas”.

En tal sentido, el subsecretario de Salud del Municipio, Pablo De la Colina, explicó que “se registró un caso en el último tiempo, pero no significa que no se puedan dar otros más. La tuberculosis es una enfermedad que cuando uno la va a buscar, la detecta, el problema es que durante muchos años no fue diagnosticada”.

“Nuestra función es justamente ir a buscarla, detectarla y tratarla. Si bien no estamos ante una epidemia de tuberculosis, tranquilamente puede aparecer algún otro caso en Mar del Plata, porque no son situaciones aisladas”, expresó.

Asimismo, De la Colina advirtió que “hay que ver la tos, controlar, evitar el contagio y cuando uno tose tiene que hacer la práctica de toser en el brazo para no diseminar la bacteria, las cuales son cosas muy importantes a tener en cuenta para la diseminación de la enfermedad”.

Por su parte, la directora de salud del Municipio de General Pueyrredón, Patricia Fortina, indicó a “el Retrato…” que desde el 2016 se viene trabajando con un grupo interdisciplinario en pos de la detección, el tratamiento y acompañamiento de los pacientes que contraigan esta enfermedad.

“No hay nada diferente para comentar, sino que simplemente se registró un caso de tuberculosis y hay que tratar de disminuir los riegos de la enfermedad. Tratamos de disminuir los riegos como en cualquier enfermedad”, sostuvo a la vez que aclaró que, por eso desde el área de salud municipal permanentemente, se encuentran “dando las pautas de cuidado para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad”.

En relación al caso puntual en sí registrado en la ciudad, aseguró que el mismo se encuentra en tratamiento. “Está controlado como se hace con cualquier caso”. Los principales síntomas de esta enfermedad son: tos intensa que dura 3 semanas o más, dolor en el pecho y tos con sangre o esputo (flema que sale desde el fondo de los pulmones).