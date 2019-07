ARA San Juan: Abogada querellante acusó directamente al Ministro “Aguad es netamente responsable”

La semana pasada la Comisión Bicameral del Congreso, conformada para investigar el hundimiento del submarino ARA San Juan, cuya tarea demandó más de un año, presento su informe oficial donde determinó que las autoridades de las Fuerzas Armadas “subestimaron” el incidente y agregó “responsabilidad política y administrativa” del aún ministro de Defensa, Oscar Aguad. Tras conocerse el minucioso informe, la abogada querellante Valeria Carreras mostró su indignación y acusó directamente al funcionario de Cambiemos: “Aguad es netamente responsable”.

“Somos 31 familias, leímos completo el informe de la Bicameral, ellos si detectaban un delito debían hacer la denuncia, ahora vemos que ‘el Pepo’ está detenido por un accidente automovilístico, ¿cómo no hacer una denuncia por el hundimiento inevitable del ARA San Juan, cómo no promover el juicio político del Ministro Aguad?”, comparó la abogada de las familias de las víctimas.

En una entrevista con C5N, Carreras denunció que el submarino “no entró a dique seco durante 45 meses el ARA, era obligatorio. No se puede decir que hace tanto no se invierte, hay que hacerse cargo, si toman un país en este estado, o lo dejo navegar o lo dejo en puerto, pero lo dejan navegar… Pero son problemas porque otros no invirtieron”.

Sin vueltas, acusó al funcionario macrista: “(Oscar) Aguad es netamente responsable, no de las primeras horas que fue el ocultamiento de la Armada, el 14 a la noche, cuando llaman de un celular, ahí la emergencia estaba decretada ya. El 30 a la noche llamaron al celular particular de un alto mando de la Armada de Mar del Plata, necesitaban ayuda, el comandante Fernández pidió saber dónde estaba la flota de superficie, lo pidió dos veces, necesitaba saber a qué distancia tenían la ayuda”.

“Algunos pensaron que no era tan grave, otros hicieron abandono de persona, otros pensaron en preguntar a los superiores y no había ninguno en el país, terminaron esperando 30 horas, ya era tarde”, se lamentó la letrada y agregó: “Tenemos 7 personas para imputar. Comenzamos por la Armada, más el que estaba de guardia durante el último llamado, el que estaba a cargo de la Armada cuando Srur no estaba en el país”.

La representante de los familiares consideró que “la Bicameral fue tibia, al presidente hay que decirle que fue ineficiente, no tibio, debió descabezar a la Armada, no mandarlos a buscar al submarino, debió ponerse el mando e impartir órdenes. Dentro del informe de la Bicameral está el tema de contratación directa de la primer empresa de búsqueda, eso es otra responsabilidad absoluta de Aguad, él es el que modificó el pliego para beneficiar a la empresa, por eso tenemos 4 procesados”.

Por último, Carreras agregó que “el 12 de julio pedimos en Caleta Olivia que esto se investigue en dos procesos, por qué se hundió el submarino el 13 y porque nadie le dio curso al llamado del 14, eso es abandono de persona. Las familias sienten un rechazo absoluto por Aguad y toda la cadena de encubrimiento. Esa espera eterna para todo”.