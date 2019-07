Solicitan ampliar los cupos  en los comedores escolares

Please select a featured image for your post

Ante la cruda realidad que atraviesan los comedores escolares del Partido de General Pueyrredon, en relación a la cantidad creciente de niños, niñas y adolescentes que asisten a los mismos, el Concejo Deliberante, a partir de una iniciativa legislativa del Concejal Mario Rodríguez, aprobó una Comunicación por medio de la cual se solicita a la Dirección de Políticas Alimentarias y a Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, tenga a bien aumentar los cupos de los comedores escolares, previendo se provea en las partidas carne, pollo o cerdo, atento el incremento de la matrícula en las escuelas públicas, la crisis económica, y el aumento de los índices de desocupación en la zona. Además, se solicita alDepartamento Ejecutivo Municipal, tenga a bien realizar las gestiones pertinentes a tal efecto. “Es importante trabajar para solucionar esta cuestión, quizás la más urgente, en este tiempo de receso, teniendo en cuenta que en Mar del Plata y Batán más de la mitad de los chicos está por debajo de la línea de pobreza, y nuestro municipio sigue encabezando los índices de desocupación más altos del país”, expresó Rodríguez. Actualmente se asigna una media para cada curso, por lo que cuando la cantidad de alumnos que se presenta a comer es superior al cupo asignado, se debe disminuir la ración. Se calcula que el 90% de los chicos de la escolaridad secundaria y técnica no reciben un desayuno o merienda completa o tampoco lo tienen garantizado. En marzo pasado, la Dirección de Educación de Gestión Privada (Dipregep), confirmó que hubo una disminución en la matrícula en los colegios de gestión privada, lo que provocó un incremento en las escuelas públicas y, de esta manera, las solicitudes de aumentar el cupo en los comedores. Se subrayó que desde 2018 a la fecha se acrecentó un 12% la demanda en dichos establecimientos. Un reciente informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) alerta que “Es la primera vez en nueve años que la inseguridad alimentaria más grave, la que afecta de modo directo a los niños, reporta un incremento significativo. La pobreza se acrecienta cada día, afectando al 51,7 % de los niños; mucho más en el conurbano, donde ese número asciende a más del 63%”. Sobre ello, explica que según sus registros “el 7% de los niños no está cenando”. Al mismo tiempo, el informe aclara que en Argentina, al igual que en otros países de la región, un problema conexo es laobesidad infantil, porque están siendo nutridos con alimentos de muy baja calidad y de mucho valor calórico, que es lo que reciben en comedores escolares o comunitarios.