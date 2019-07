Montserrath Otegui: “Mi sueño es poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible a través del arte”

Después de haber inaugurado su propia Fundación con el objetivo de becar a alumnos y alumnas que deseen aprender danza, la bailarina y docente marplatense, Montserrath Otegui, dialogó con “el Retrato…” y confesó: “Mi sueño es poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible a través del arte”. A su vez, destacó el nivel artístico que hay en la ciudad: “Mar del Plata está llena de artistas maravillosos, es magnífica en cuanto al talento que hay”.

Luego de haber viviendo en diferentes partes del mundo trabajando y formándose, hoy la reconocida bailarina, asentada en Mar del Plata desde hace 10 años, decidió devolverle a la ciudad parte de lo que ésta le había dado durante su corta infancia en ella.

“Amo Mar del Plata, los artistas que hay en la ciudad, el talento y la gente maravillosa que hay en ella, aunque lamento que quizás desde el estado u organismos quizás no existe la ayuda suficiente”, reconoció la profesional que en función de ello, decidió crear su propia fundación con el objetivo de becar a alumnos y alumnas que deseen aprender danza sin importar la edad o el nivel de experiencia.

“Sentí re significar la danza y lo artístico en mi vida. Un artista puede elegir redireccionarse a una cosa donde el arte es un vector para educar, construir, recuperar valores, porque se ha perdido y olvidado el hecho de dejar de lado el “yo” a los efectos que el arte pueda ser un instrumento para que podamos hacer un poco mejor a esta sociedad”, aseguró a la vez que destacó que Mar del Plata “está llena de artistas maravillosos, es magnífica en cuanto al talento que hay”.

En ese sentido, indicó que la Fundación está abierta desde hace dos meses en calle Gascón 3172. Las propuestas abarcan todas las manifestaciones artísticas, preballet para niños desde los tres años hasta el ballet para adultos mayores. También se brindan clases de danza contemporánea, contemporáneo fusión, tango, folclore, ballet para adultos, jazz,hip hop, ritmos urbanos, salsa y actividades como stretching funcional, preparación física y yoga para el bienestar integral y el cuidado de la salud.

“Hoy hay danzas urbanas, contemporáneas y una diversidad de manifestaciones artísticas. Quise abrir la enseñanza a todas las ramas de la danza para que los chicos puedan elegir y luego a un futuro poder hacer intercambio con otros países, recibir ayuda de otros lugares del mundo y demás, porque está otorgada a nivel internacional”, aseguró y destacó que se logró obtener la personería jurídica de la Fundación, incluso.

Asimismo, se refirió a que “hay mucha reticencia en Mar del Plata a que el dinero sea mal usado, lo cual es entendible”, pero afirmó que la Fundación va a ir creciendo con el tiempo. “Cuando la gente vea lo que se está haciendo va a ayudar”, señaló.

Por otra parte, hizo hincapié que se fijó como objetivo para lo que queda de este 2019 llenar el colegio. “Quisiera poder abrir esta escuela para que vengan a estudiar las personas que realmente no tienen recursos y me encantaría que esté el salón lleno de gente becada. Ese es mi sueño, pero no lo veo como una utopía”, aseguró.

-¿Pasó tu momento para integrar las grandes compañías?

-Con la edad que tengo sí, debe ser muy difícil audicionar con 38 años. Nunca me lo planteé igual como un objetivo personal.

-¿Qué lugar ocupa tu familia en esto?

-Alejandro es mi marido, mi mano derecha y es muy importante cuando tenes un buen compañero al lado, porque me apoya incondicionalmente en todo. Mi familia también me acompaña mucho, pero desde otro lugar.

-¿Soñás con tener hijos?

-No. A nivel personal tengo muy decidido no ser mamá, pero tengo la vida avocada a ayudar a los chicos, porque esto no es solamente dar una clase de danza, sino que tomo todo lo que hay detrás de esa vida

-¿Cuál es tu anhelo principal?

-Más que tener llena la escuela, mi sueño es poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible a través del arte. Voy a dejar mi vida en eso, porque sé que podemos resignificar lo que el arte significa. Creo que el arte se ha vuelto algo muy “yo” y nos olvidamos de lo que es la belleza, la verdad, el bien. No vamos a dejar una sociedad mejor, si alguien no se anima a hacer esa entrega. Yo me siento que estoy al servicio de esta profesión, más allá que pueda tener cierta facultad para desarrollarla o una cierta cualidad para eso.