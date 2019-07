Montserrath Otegui: “El ambiente de la danza es muy cruel; hay despecho, maltrato y acoso”

Ya asentada en la Argentina y puntualmente en la ciudad desde hace 10 años, la reconocida bailarina, Montserrath Otegui, dialogó con “el Retrato…” y recordó los fuertes motivos que la llevaron a tomar la decisión de volver al país, en medio de su mejor momento laboral. “Es un ambiente muy cruel de la danza: hay un despecho, acoso y maltrato muy importante hacia la mujer”, apuntó la profesional.

Montserrath Otegui, que si bien nació en Capital Federal tuvo un fuerte vínculo con Mar del Plata, ya que a sus 10 años se mudó a la ciudad junto a su familia y comenzó a estudiar danza con la profesora Beatriz Schraiber, se fue del país siendo muy pequeña. De hecho, desde sus 17 años hasta los 26 vivió en diferentes partes del mundo como Francia, España, Suiza, Dinamarca, Portugal, Estados Unidos, etcétera.

En el marco de su experiencia laboral por los distintos lugares del mundo, Montserrath recordó los motivos de su vuelta al país. “Volví por una decisión personal, por una cuestión que no me gustaba lo que pasaba en el ambiente de la danza clásica. Si bien eso me costó la carrera, fue un acto de fe muy grande porque tomé la decisión en el casi mejor momento de mi carrera”, reconoció.

En relación a ello, apuntó contra “la crudeza del ambiente” de la danza. “Hice muchas denuncias en su momento de lo que no me gusta de este sistema dentro del arte. Las reglas del juego están marcadas, no puede cambiar un sistema, pero uno sí puede elegir si está y quiere estar ahí o no”, sostuvo la profesional a la vez que se refirió a su caso en puntual y reiteró que “fue por una cuestión de salud” de su corazón.

“Es un ambiente muy cruel de la danza: hay un despecho , acoso y maltrato y muy importante hacia la mujer, desde los empresarios que ponen dinero en una compañía y creen que por eso tienen derecho a ser dueños de las bailarinas a las exigencias físicas que hay para este trabajo”, remarcó y agregó que muchos bailarines reconocidos popularmente “deberían decir lo que pasa en el mundo de la danza desde los maltratos físicos y psicológicos que tiene un bailarín hasta todo el tipo de presión que reciben por mantener un cuerpo y cierta estructura”.

En ese marco, también reconoció que en el mundo de la danza “se dan concesiones, es decir, te piden ciertas cosas a cambio de otras, como sexo, droga, etcétera” y agregó que en dicho ambiente “hay muchas adicciones y todo es muy difícil, incluso en escalas más grandes, donde se maneja mucho dinero, todo se multiplica”.

“Muchas veces se supone que como se trabaja en grandes compañías o empresas no pasa, pero sin embargo es donde más suceden estas cosas, porque hay más dinero y posibilidades”, afirmó la bailarina que en 1998 integró la compañía de Iñaki Urlezaga, donde desarrolló diversos roles y formó parte de una gira que recorrió el interior del país, entre otros roles.

En función de ello, reiteró que las decisiones personales que tomó también tienen que ver con un trabajo que decidió hacer para el otro. “Uno puede hacer una carrera artística, brillar, tener roles y demás, pero el arte tiene que significar otra cosa y esto es un poco la elección personal que hice, que le volvió a dar sentido a mi vida”, precisó.

En relación a lo que sucede con dicha disciplina en Argentina, explicó que “pese a que en el país hay pocos recursos y económicamente no ves tanto desarrollo como en Europa o Estados Unidos, lo cierto es que pasan las mismas cosas: las bailarinas sufren situaciones similares, los bailarines muchos están puestos a dedo, hay diferentes tipos de concesiones, etcétera”.

En tal sentido, reconoció: “Fue muy difícil renunciar al sueño que tenía, una de las peores decisiones que me tocaron pasar, pero estoy feliz de haberme retirado de ese negocio”, ello teniendo en cuenta los logros alcanzados fuera del país entre los cuales enumeró una audición con 5 mil personas en la cual quedó primera, el otorgamiento de una visa de facultades extraordinarias para trabajar en Estados Unidos, los reconocimientos y títulos obtenidos en Madrid, entre otros.

“El arte realmente me salvó, porque yo no hubiese podido transar con el sistema del mundo. No pude hacerlo y aún teniendo todas las condiciones dadas, no lo soporté”, concluyó la reconocida bailarina en conversación con “el Retrato…”