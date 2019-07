Alfajores “Balcarce”: Si no hay garantía laboral de los trabajadores, no habrá acuerdo

Luego del preventivo de crisis que fuera solicitado días atrás por la tradicional firma de alfajores y postres Balcarce ante la sede del Ministerio de Trabajo, ello en marco de la crítica situación económica-financiera en la que se encuentran, Darío Zunda, Secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, dialogó con “el Retrato…” y manifestó: “De no mantenerse las fuentes de empleo de todos los trabajadores, no es posible acompañar a la empresa en la firma del preventivo” a la vez que no descartó la implementación de una medida de fuerza para la próxima semana.

“Novedades todavía no hemos tenido, porque estamos en un cuarto intermedio hasta el miércoles. Estamos esperando a ver si aparece algún tipo de propuesta antes de la audiencia ante el Ministerio de Trabajo”, aseveró el referente de los comerciantes a la vez que indicó que la misma debe incluir “los más de 40 puestos de trabajo que se encuentran en un riego producto de la propia situación del preventivo”.

En tal sentido, precisó a “el Retrato…” que “el plazo se cumple el miércoles y no sabemos tampoco que situación tiene en particular el otro gremio de producción que nuclea a los trabajadores de la empresa, los pasteleros, pero suponemos que este martes puede llegar a haber alguna novedad, previo a la audiencia ante el Ministerio”.

“En su caso, se presentarán el miércoles ante el Ministerio y dirán lo que tengan que decir al respecto. No se puede seguir postergando la situación y dada la gravedad del tema veremos si se arriba, o no, a un acuerdo producto de las inconsistencias que puede haber en los planteos”, sostuvo el representante de los 40 puestos de trabajo pertenecientes al Sindicato de Empleados de Comercio.

Por otra parte, hizo hincapié en que “el acuerdo requiere sí o sí la firma de los dos sindicatos para apoyarlo, por lo cual, si uno de los dos gremios no estuviera dispuesto por alguno de los motivos habría que atender los mismos” a la vez que aclaró: “Si hay una propuesta en el sentido propuesto, es decir, que se conserve la fuente de trabajo de todos los trabajadores que son más de 140 en total, no habría inconveniente en evaluar dicho ofrecimiento en términos de ajustar la producción y demás, atento a que existe una caída real en la demanda producto de la crisis económico”.

“Necesitamos, en principio, garantía laboral de todos los trabajadores. Si están las mismas, nos podemos sentar a negociar el próximo miércoles sino no hay mucho para hablar y nos reservaremos las acciones gremiales que consideremos que hay que llevar adelante”, aseguró Zunda.

En relación a lo anterior, indicó que las medidas de fuerza que se llevarán adelante serán evaluadas el próximo miércoles, de acuerdo a lo que surja de la reunión ante el Ministerio de Trabajo. “De no darse la condición primaria que pedimos, que es mantener las fuentes de empleo de todos los trabajadores, no es posible acompañar a la empresa en la firma del preventivo”, afirmó.

En relación a la situación en puntual de la empresa, explicó que la misma “ha manifestado estar en una situación de crisis producto de la caída de las ventas y del parate que hay en la producción de alfajores” y que en ese marco, “la empresa confirmó a los dos gremios que actuamos dentro de la empresa, pasteleros y comercio, que hizo una presentación solicitando un preventivo de crisis producto de la situación crítica en la que están”.

En concreto, según precisó Zunda a “el Retrato…” los puestos de trabajo de aproximadamente 100 empleados corren riesgo. Alrededor de 40 pertenecen al Sindicato de Empleados de Comercio, mientras que la cifra restante está representada por el Sindicato de Pasteleros.