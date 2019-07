Lilita a calzón quitado… fiel a su estilo, habló de todo y de todos

Lilita apeló a su autenticidad sin ser marplatense, recordó sus romances en Waikiki, que jugó a punto y banca en el Casino Central, los cochinillos crocantes de Perales, los churros de Manolo, sus noches en Sobremonte (donde parece que hubo chape) y los tragos de Capítulo V.

Todo el carisma que le permite llamar imbécil a un ministro de Macri o apuntar a Rusia por un hackeó al resultado. Los casos de electoral. Dejó explícito su acuerdo provincial con el PRO, ser incondicional en el apoyo a María Eugenia Vidal. Mantuvo la guardia alta para defender a Daniel Santoro y Carlos Stornelli. Y llamó a reconocer el retiro, incluyendo en el mismo, a Cristina Fernández de Kirchner. Qué opinó de Arroyo y su molestia con Castello.

En tan sólo 2 horas, Elisa Carrió sumó más caudal de votos que los 2 años de campaña de Guillermo Montenegro, en su aspiración de ser candidato a intendente de Mar del Plata en Juntos Por el Cambio. Agradeciendo a nuestra ciudad, junto a Rosario, por haberla acompañado en sus dos elecciones presidenciales.

Así se expresó, en conferencia de prensa, una de las figuras excluyentes de la política nacional, afirmando que abandonó los cargos y las candidaturas pero que seguirá siendo una militante de la República:

NO TERMINAMOS COMO VENEZUELA

Como me estoy retirando de la política, este libro viene como agradecimiento profundo a toda la ciudad de Mar del Plata por todo lo que me ha querido, ahora estoy fuera de la política, no soy candidata a nada pero sin renunciar a decir la verdad histórica toda la vida, no sé qué es más peligroso. Ayudo a la República, hemos conseguido un milagro histórico. Ganar en elecciones pacificas y no violentas a un sistema autoritario. Es la diferencia con Venezuela que no ha podido salir.

Me alegra profundamente de que tengamos un candidato (por Montenegro) en Mar del Plata y que pueda cambiarse la intendencia de Mar del Plata. Fue un gran error de CAMBIEMOS la verdad un hombre honesto pero imposible de tratar, no sé si metí la pata, pero digo la verdad.

ENFÁTICA DEFENSA A SANTORO Y STORNELLI

No sé de qué habla De Lazari (presidente de la Corte Bonaerense), porque el único juicio armado es el de Dolores. Yo vengo a defender la criminalización contra al periodismo. Pongo las manos en el fuego por Daniel Santoro, lo acabo de invitar para que presente mi libro. Hubo momentos en que Daniel Santoro era el único que me publicaba que De Vido era corrupto. Miren sino será un hombre de buena fe, es quien más ha luchado contra la corrupción. Cuando Clarín no dejaba sacar nada, cuando Magneto se reunía con Van Der Koy todos los martes o miércoles, con Alberto Fernández y Kirchner en el Hotel Intercontinental, donde me hacían la campaña.

Están sobreactuando una causa donde hicimos lo que había que hacer ante la justicias. Están armando un lío de la nada, que termina mal y que compromete hasta el techo. Santoro estuvo bien en ir y Stornelli está bien en que no vaya, porque había que elevar a juicio la causa de los cuadernos. Esto fue de empresarios y políticos contra la causa de los cuadernos. Y no se salva nadie

SI GANAN LOS K VOY PRESA; VIENE LA VENGANZA

Si yo sé que voy presa, preparo crema de coco y cepillo de dientes, tengo los camisones listos y quiero un aire acondicionado por el EPOC. Tengo libertad absoluta de conciencia, de haber cumplido con la Nación, de no haber sacado privilegios ni beneficios sino haber entregado su vida privada y pública, estar afuera o adentro, nada puede impedir que mi conciencia cambie ni que Dios entre a la cárcel. Que viene la venganza si ganan ellos no tengan dudas.

El APOYO A GUILLERMO MONTENEGRO

Nos peleamos y nos amigamos pero voy a controlar a Montenegro .Nos conocemos desde hace 24 años cuando investigamos a Alderete en el PAMI durante la presidencia de Menem. Lo imputó y fue preso. Era una banda terrible, le demostré de qué manera de robaba y repartía, el fiscal era Montenegro, cuando vivía en Marcelo T de Alvear. En ese momento, pelearse con Alderete era pelear con clínicas y sanatorios, en el mayor negociado de la década de los ´90. Desde ahí lo conozco al fiscal, van a tener un buen intendente.

UN ACUERDO CON EL PRO EN LA PROVINCIA

Porque nosotros tenemos un acuerdo con el PRO en toda la provincia nos llevamos bien desde el núcleo básico la CC, con la gobernadora Vidal, Federico Salvai, Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Mauricio Macri, Marcos Peña, el grupo que sostiene a CAMBIEMOS en todo momento. Voy ayudar a María Eugenia, por qué hoy el gobernador sería Aníbal Fernández. He pasado mucha soledad, y me dijeron barbaridades. Por eso cuando la veo a ella a los 42 años, me veo a mi misma cuando enfrenté en el 2003, a los 42 años, la candidatura a presidente. Conozco el lugar donde vive, que está aislada, casi presa. Se los problemas que tienen los hijos cuando van a la escuela. Es media stalinista para decidir, porque tiene autoridad. Lo que hizo en la policía, colaboro con ella en la lucha con la corrupción, María Eugenia Vidal es una garantía para la Provincia de Buenos. Aires y la Nación. Hicimos cosas impresionantes.

No se es virgen por que se sea viuda o divorciada o se tenga el himen o no, se es virgen si uno es transparente en sus intenciones y tiene buen corazón. Por eso dice Jesús yo he venido a salvar a los enfermos y no a lo sanos, porque la virginidad depende de la purificación de las almas y no del estado sexual de las personas.

HAY QUE SABER RETIRARSE Y NO SER LOS HIJOS DE…

Hay que saber reconocer el retirarse. Hay que poder admirar a quienes cumplimos más de 60 años. CFK tiene 66, hemos sido amigas y conocidas, tenemos que saber reconocer la juventud, reconocernos grandes, de la tercera edad, sino somos como los hijos de Alfonsín, o como Leopoldito Moreau que tiene 80 años y sigue siendo hijo.

Estoy porque quiero y por que sé que la sanación de la provincia de Buenos Aires, viene por la mano firme de la gobernadora Vidal

EL CASO CASTELLO

Es una pena, pero la gente se muestra en las acciones si te vas a otro partido es porque renunciaste al partido anterior. En los partidos no se está sólo por las cargos sino por la causas, no tengo cargos ni ambiciones no quiero ser y sin embargo estoy en CAMBIEMOS desprecio a la gente que utilizara los partidos y se va ofendida a la casa, los desprecio, si lo quieren más claro, agua. ¡¡¡Si Macri no me da un cargo yo me voy de CAMBIEMOS!!! ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el argumento?

PARA CONSTRUIR LA ARGENTINA HACE FALTA PACIENCIA

Hemos ganado la República, pero es necesario tener un Estado más serio y responsable, modificar en forma copernicana la educación, con un objetivo la ciudadanía mundial. Cambiar muchos en PYME S exportadoras con el campo, con la gobernadora y la ministra de Desarrollo Social, El ingreso ciudadano

El acceso a la información fue presentado en 1996 y salió el año pasado, miren si hay que tener paciencia para construir la Argentina, esto es para que no nos pase más. Nos podemos pagar, muchas veces estuvimos mal, como en los ´90 con Menem.

Sabemos que estamos mal, pero esto es para que no nos pase más, no se quejen. Del mal no hay que quejarse, porque el mal también es una energía hay que cambiar la polarización, el lugar, no hay que quejarse, hay que avanzar, hoy pido ese voto porque cometimos errores, sí, hay problemas que resolver, los intereses (por las tasas) por ejemplo seguro.

ESTAMOS SALIENDO DE UN SAQUEO

Pero ustedes saben qué salimos de un saqueo, lo que es ver juzgados a empresarios que terminaban y dominaban a la clase política como nada. Saben lo que es vivir en un país donde el propio jefe de la AFIP de su gobierno querella al primo hermano del presidente de la Nación, esto es República. Mientras que el gobierno anterior se ampara en fueros que no existen. Porque yo dicté la ley, CFK y yo fuimos autoras, ella no aprobó, dice en caso de dictado de prisión preventiva firme procede el desafuero no es que puede darlo o no la Cámara dice procede. Me parece que están protegiendo a Menem. La dictamos la dos a la ley, lo que pasa uno tiene que dar ejemplo a la Constitución que escribe.

Y yo lo di cuando en 2007 renuncié a la Cámara, me fui al juicio sin fueros, por el asesinato de Cacho Espinosa por el caso de CONARPESA, salí absuelta y al otro día me inscribí como candidata a presidente de la Nación en 2007 que me la robaron con fraude.

