“Campaña mediática antisindical”: Gremios unidos contra “El Tigre Verón” y spots electorales

Más de 30 sindicatos de diversas vertientes políticas se unieron a través de una “intersindical comunicacional” para repudiar lo que consideran una “campaña mediática en contra de la organización de las trabajadoras y trabajadores llevada adelante por el Gobierno y distintos medios de comunicación”.

Hace unos días se estrenó la nueva ficción de Polka, “El Tigre Verón”, la que generó el enorme malestar de los líderes sindicales por la “estigmatización y la bajada de línea” durante la campaña electoral. Fue en declaraciones radiales que el Secretario General de la CGT, Héctor Daer se refirió a la tira de Canal Trece: “Nada es casualidad, ni que se diga desde ese medio que la CGT no apoya a Alberto ni la serie del Tigre Verón”, y continuó: “Ni la veo ni me interesa la serie del Tigre Verón. Son todas provocaciones para subir al movimiento obrero a una disputa que no tiene nada que ver”.

En esta oportunidad, diversos gremios firmaron un documento en el que, además de repudiar la serie apuntan a los spots de campaña: “Sinvergüenzas, prepotentes, patoteros, destructores del empleo, tomadores de rehenes, extorsionadores. Así calificaron a los representantes de los trabajadores desde una feroz orquesta comunicacional que incluyó desde la ficción televisiva (como ‘El Tigre Verón’) hasta los guiones de campaña, pasando por la difusión de noticias tan urgentes como efímeras y opiniones periodísticas que sonaron a amenazas de muerte”, versa el escrito.

Asimismo, señalan que “el poder económico-comunicacional, aliado del gobierno nacional, busca instalar en el sentido común que las organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores son asociaciones mafiosas”.

Además explicaron que “a las noticias falsas y los trolls le opondremos el diálogo abierto y fraternal en todos los rincones del país con cada trabajadora y cada trabajador, independientemente de su situación”.

Los sindicalistas invitaron a comunicadores y trabajadores de prensa y la cultura “a resistir esta campaña que va en busca de la eliminación de los derechos laborales”, y aseguran que hay una intención de “abolir las leyes que protegen el trabajo y eliminar todos los derechos que desde mitad del siglo pasado se consagraron constitucionalmente como parte del acceso al empleo”.

Entre los firmantes aparece la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), la Asociación Bancaria, el sindicato de Canillitas y la Federación Gráfica Bonaerense, entre otras.

Hugo Moyano, también había apuntado contra la ficción. “El Tigre Verón es carnicero, yo camionero. Pero el poder ataca de esa forma. El día que hagan una imitación del presidente, que acusó a su padre de corrupción a poco de su muerte…”, dijo y agregó: “Macri acusó al padre de corrupción a los días de su muerte y él es heredero de esa corrupción. ¿Qué se puede esperar de alguien así?”

La serie

El Tigre Verón, protagonizada por el actor Julio Chávez, expone una imagen oscura del sindicalismo, inmerso en disputas mafiosas en medio de un contexto de crisis donde las empresas deben recortar su nomina de empleados.

En cada capítulo se observan movidas delictivas por parte de las organizaciones sindicales para montar negocios millonarios alrededor de los gremios.