Cristina Kirchner en Mar del Plata: “Nunca pensé que Macri iba a hacer lo que hizo”

En el marco de la presentación de su libro “Sinceramente”, Cristina Kirchner visitó Mar del Plata y expresó ante una multitud presente en el Teatro Provincial: “Nunca pensé que Macri iba a hacer lo que hizo. Tenía mis sospechas pero la diferencia entre la promesa y la mentira ha sido muy fuerte”.

“Nunca pensé que iban a hacer esto que hicieron, tenía mis sospechas, pero no a este nivel. No que iban dejar de cumplir con lo que habían prometido, sino hacer exactamente todo lo contrario”, dijo Cristina Kirchner en la presentación del libro junto al escritor Marcelo Figueras.

La aspirante a la vicepresidencia expresó rápidamente sus diferencias con la gestión del oficialismo: “Más allá de los coucheos evidentes que tuvieron varios candidatos para poder ganar, algo con lo que está claro se puede ganar una elección, cuando tenés que gobernar no hay coucheo que valga”.

Consultada sobre la agresión que habría sufrido una candidata del Frente de Todos en Mendoza aparentemente a manos de un militante del gobernador Alfredo Cornejo, Cristina Kirchner se preguntó qué hubiera pasado si “ese energúmeno al que vimos tirar piedras y romper un auto hubiera sido militante de Todos, seguramente hubiera salido en todos lados”.

Por otra parte, se refirió a las declaraciones de Vidal relacionadas a los actuales índices de desocupación: “Dice que la desocupación aumentó porque aumentó la población. Es un disparate total. Están en graves problemas los bonaerenses si ella cree eso”.

En esa línea, prosiguió su discurso con la lupa en los medios de comunicación: “Miren que importante es ese tema. Miren como después una sociedad tiene que soportar una mala gestión porque en realidad se le vendió un producto y unas ideas que no eran tal” y agregó: “Nunca pensé que Macri iba a hacer lo que hizo. Tenía mis sospechas pero la diferencia entre la promesa y la mentira ha sido muy fuerte”.

“Esto que pasa ahora pasó en la dictadura, en el menemismo y la Alianza. Si siempre hacemos lo mismo no podemos esperar tener resultados diferentes. En el único lapso en el que tuvimos indicadores distintos fue durante los 12 años de nuestra gestión“, consideró.

“Hay mucho prejuicio en el empresariado. Si uno mira los balances de las empresas, donde más dinero ganaron y donde más crecieron fue en los gobiernos que podríamos denominar ‘populares’, donde hay consumo, donde hay capitalismo. ¿No es cierto Axel? A vos alguno te acusó de soviético y no se qué cosa rara… Soviéticos son estos”, afirmó Cristina Kirchner. Inmediatamente hizo referencia al racionamiento de comida en la Unión Soviética, y aseguró que “ahora la gente está racionada, esto no es un régimen capitalista, la gente no puede comprar lo que quiere o la cantidad de cosas que quiere”.

En el cierre, Cristina Kirchner aseguró que “la inversión extranjera no es mala, el problema es cuando no es inversión y viene a especular con la tasa de interés y después se van con todos los dólares”.

Además, hizo referencia al conflicto con los holdouts: “Si todos los dirigentes de distintos partidos hubieran comprendido que podíamos discutir todo y tener diferencias en todo excepto con el tema de los fondos buitre, frente a eso teníamos que ser un solo país porque eso iba a favorecer a quien ganara las elecciones”.

“Si sabían que ganara quien ganara iban a tener que recibir lo que ya había recibido el 93% de los acreedores, se hubiera podido arreglar, y pagar lo que correspondía pagar. Si nos hubieran hecho caso Axel, qué historia diferente hubiéramos tenido”, concluyó.