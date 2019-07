CFK sobre Fernanda Raverta “Una joven fuerte con sensibilidad y capacidad”

La presentación del Libro de la candidata a la vicepresidencia de la nación dejó muchas frases destacadas sobre la situación actual del país y la responsabilidad que deben asumir la dirigencia argentina a la hora de gobernar. En este sentido destacó que “tenemos que darle a la sociedad la esperanza de que las cosas no solamente van a cambiar, sino que tienen que cambiar” y acto seguido destacó la figura de la candidata local Fernanda Raverta: “es una joven fuerte con sensibilidad y capacidad”. A la vez que destacó que se ha preparado muy bien y que los problemas que tenemos hoy en la argentina requieren de esa capacidad y sensibilidad.

Durante otro pasaje de su presentación, Cristina Fernández remarcó que “es necesario que todos hagamos el esfuerzo y tengamos la responsabilidad de organizarnos para que esto cambie. Esto no cambia si no nos organizamos, si no nos unimos y si no nos integramos. No cambia porque sí. Hay que poner el esfuerzo de cada uno de nosotros. De todos, de todas.

En su visita a la ciudad, y tras la presentación del libro, la ex mandataria salió a la Rambla a saludar a los miles de marplatenses y batanenses que se encontraban presentes junto a Axel Kicillof y Fernanda Raverta. Allí Raverta expresó la emoción y la alegría que significa la presencia de Cristina Fernández.

el candidato a gobernador también reconoció el trabajo que viene llevando adelante la actual diputada nacional Fernanda Raverta, y recalcó que “Mar del Plata es una ciudad que tiene una gran diversidad productiva, con la capacidad y la gente, que le va a permitir ponerse de pie y ponerse en marcha. Solo le falta un gobierno con una intendenta como Fernanda Raverta”, y agregó que “en todos lados escuchamos lo mal que están las cosas, pero en todos lados vemos la energía y la alegría que siguen teniendo los bonaerenses y los marplatenses. Este pueblo no bajó los brazos y acá en Mar del Plata tenemos los candidatos y la futura intendenta de la ciudad, Fernanda Raverta”, dijo Axel Kicillof. Por su parte, tras tomar la palabra,, y recalcó que “agregó que “en todos lados escuchamos lo mal que están las cosas, pero en todos lados vemos la energía y la alegría que siguen teniendo los bonaerenses y los marplatenses.dijo Axel Kicillof.

A finalizar el acto, con un clima de alegría y emoción, Cristina Fernández de Kirchner, se despidió saludando a los presentes: “Gracias Mar del Plata, los quiero mucho a todos y a todas. Fuerza”.