Carrió dura con Castello: “Desprecio a la gente que solo usa los partidos para obtener cargos…los desprecio”

En el marco de su visita a Mar del Plata para exponer sus conclusiones sobre su libro “Vida”, la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, a pregunta de “el Retrato…” sobre la salida del espacio de Guillermo Castello y su eventual presentación como candidato a gobernador por el frente “Depertar” apuntó: “Desprecio a la gente que solo usa los partidos para obtener cargos y si no se va a ofendida a la casa. Los desprecio”.

En tal sentido, se refirió a Guillermo Castello que hoy ha salido del espacio y que está denunciando que ha sido proscripto y apuntó: “Es una pena. En los partidos no se está solo por los cargos, se está por la causa” y agregó: “Yo no tengo cargos, ambiciones, no quiero ser y sin embargo estoy en Cambiemos”.

En relación a ello, aseguró: “Es la Justicia la que se tiene que expidiendo, asique nosotros no tenemos nada que ver, agregar ni aportar”. Por su parte, Carrió ironizó ante los presentes: “Si a mí el presidente no me nombra reina de belleza de la tercera edad, me voy ofendida a mi casa”.