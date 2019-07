Asseff en Mar del Plata: “Volver al pasado sería un retroceso enorme para la Argentina”

El precandidato a Diputado de Frente por el Cambio y presidente del Partido UNIR Alberto Asseff visitó la ciudad de Mar del Plata. En el local partidario del senador Lucas Fiorini mantuvo una extensa reunión con integrantes de Peronistas por el Cambio, sector que acompaña la candidatura de Guillermo Montenegro.

Frente a un centenar de asistentes, entre los que destacó la presencia de los precandidatos a concejal de la lista de Montenegro, Alejandro Carrancio y Cristian Beneito, el histórico referente y actual Parlamentario del Mercosur refirió que “es importante debatir el nuevo rol del peronismo siglo XXI, democrático, el peronismo que creen las instituciones y en la justicia social”.

“Este Peronismo Republicano es el que nos ha convocado y nos hemos incorporado junto con ellos en el frente Juntos por el Cambio porque creemos que no se puede volver para atrás”, enfatizó.

Tras las palabras de presentación realizadas por Marcelo Viejo, quien se refirió a la extensa e importante trayectoria del dirigente, Asseff refirió al rol que el peronismo dentro del espacio del presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal. “Por supuesto que tenemos que mejorar el cambio y esa es la tarea que nos desafía, mejorar el cambio, hacer un cambio mejor, de modo que el segundo mandato del presidente sea mejor que el primero”.

“Ese es todo un reto que nosotros asumimos plenamente, que tenemos mucha voluntad de colaborar, de ayudar y tenemos la idea de que lo que viene tiene que ser de grandes reformas, pero reformas en beneficio de la gente”, agregó.

El Parlamentario expresó que “el país necesita crecer sólidamente. Tenemos que ir hacia el crecimiento sólido que también tiene que ver con la institucionalidad mucho más fuerte. Si nosotros no tenemos una justicia independiente de verdad es muy difícil que haya inversión de los capitales propios argentino porque no hay seguridad no tienen certidumbre y la incertidumbre espanta los capitales y los capitales son los únicos que pueden crear empleo”.

“Es decir, esa justicia que nosotros necesitamos que empieza por tener trabajo necesita de una economía sana y la economía sana tiene que ver con una política buena. Eso es lo que el Peronismo Republicano viene a colaborar para que el cambio que viene mejore la situación de la Argentina”, concluyó el dirigente.