La Cámara de Casación confirmó la condena de 5 años y 10 meses de prisión para Boudou por el Caso Ciccone

La Cámara de Casación resolvió este miércoles confirmar la condena de 5 años y 10 meses de prisión al exvicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en la causa Ciccone. El exfuncionario, detenido en el Penal de Ezeiza, fue enjuiciado y sentenciado el pasado 7 de agosto de 2018, al ser hallado culpable de los delitos de cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.

Tal como estaba previsto, antes del inicio de la feria judicial de invierno, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó en una resolución unánime, la condena a Boudou y el resto de los acusados, por la compra venta de la ex Calcográfica Ciccone, causa en la que se comprobó la comisión de los delitos de cohecho activo y negociaciones incompatibles con la función pública.

La Sala IV integrada por los jueces Gustavo Hornos –presidente-, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, resolvió en el mismo sentido sobre los recursos interpuestos por las defensas José María Núñez Carmona, Nicolás Tadeo Ciccone, Alejandro Paul Vandenbroele, Rafael Resnick Brenner y César Guido Forcieri contra las condenas por los delitos de cohecho activo y pasivo y por negociaciones incompatibles con la función pública, a 5 años y 6 meses de prisión, 4 años y 6 meses de prisión, 2 años de prisión en suspenso, 3 años de prisión en suspenso y 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, respectivamente.

De las audiencias correspondientes, tomaron parte las querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y a la Unidad de Información Financiera (UIF) quienes solicitaron rechazar los pedidos de absolución y ratificar las condenas dictadas por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en agosto de 2018, lo que finalmente ocurrió en la jornada de este miércoles.

A partir del dictamen de Casación, el fallo por Ciccone se encuentra en condiciones de ser ejecutado, al tiempo que las respectivas defensas podrán llegar con el reclamo hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin embargo, Boudou y los demás detenidos ya no cumplirán prisión preventiva sino que iniciarán el cumplimiento de la condena efectiva.

En el fallo del TOF 4, además, los jueces inhabilitaron de por vida a Boudou para ejercer cargos públicos y ordenaron su detención, que fue cumplida de inmediato. Luego, en enero de este año, un fallo judicial favoreció al ex funcionario y fue liberado, pero un mes después, tras una decisión también de Casación, volvió a la cárcel de Ezeiza donde se encuentra actualmente.

El expediente de la causa, instruida por el juez federal Ariel Lijo, da cuenta que la ex Ciccone se convirtió en propiedad de Núñez Carmona a través de Vandenbroele, titular de The Old Fund y dueña del 70% de las acciones de la ex calcográfica, la única empresa con capacidad para imprimir billetes. Según consideró la Justicia, Ciccone “quedó en manos del entorno del ex vicepresidente”, por lo que “se dio por corroborada la maniobra” a través de la cual Boudou intentó apropiarse de la fábrica con capacidad para la impresión de papel moneda.

En tanto, añade que el objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. La ex calcográfica, imprimió luego las boletas electorales del año 2011 y en abril de 2012, fue contratada por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de $ 140 millones