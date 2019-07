Presentaron la lista que encabeza Alejandro Martínez del Frente de Izquierda Unidad

El Frente de Izquierda Unidad presento a sus candidatos del partido de Gral. Pueyrredón y la quinta sección electoral. El frente que integran el PTS, el PO e IS, que reciente se amplió incorporando al MST y a integrantes de Poder Popular, lleva como fórmula presidencial a Nicolás Del Caño y Romina del Plá mientras que, para la Provincia de Buenos Aires postula a Christian Castillo.

La lista local postula para las PASO del 11 de Agosto a Alejandro Martínez como pre candidato intendente, en tanto la joven dirigente del PTS y militante de los derechos de las mujeres, Libertad Martínez, es quien encabeza la nómina de pre candidatos a concejales del partido de Gral. Pueyrredón. “Mi historia es la misma que la de miles de jóvenes marplatenses, pasando desde que terminé la secundaria por diversos empleos precarios. Hoy soy docente y como miles nuestra vida sigue siendo precarizada, con salarios que no alcanzan mientras corremos de una escuela a otra. Esa es la vida que le ofrecen los partidos patronales a la juventud, una vida precarizada. Y por eso soy candidata y no da lo mismo que la izquierda este no esté en el Congreso y los Concejos Deliberantes de todo el país. Llevamos ahí la lucha que damos todos los días.”

Como pre candidato a Diputado Provincial se postula Marcelo Roldán, hijo de desaparecidos y luchador por los derechos humanos quien señaló: “La lucha de mi viejo y de los 30 mil por enfrentar el plan económico que la dictadura vino a implementar es parte de nuestra historia. Hoy vemos que los sucesivos gobiernos han profundizado la desocupación, la miseria, el desmantelamiento de la salud y la educación. Nosotros nos atendemos en hospitales públicos a los que tenemos que acudir de madrugada, enviamos a nuestros hijos a escuelas que no tienen gas. Hoy son 700 las escuelas de la provincia en esta situación. Esta crisis social se profundizó con el gobierno de Macri, Vidal y Arroyo. Pero desde la oposición, como Massa hoy alineado al frente de todos, se le dio los votos necesarios para pasar las reformas, como el ataque a los jubilados. Más del 70% de los jubilados hoy son indigentes. Y con el FMI vienen por más. Por eso desde el FIT Unidad somos la única lista que se opone a la continuidad de los planes del FMI, que la prioridad es la vida y los derechos de los trabajadores, los jóvenes y las mujeres. Por eso llamamos a votar a las listas del FIT Unidad en todo el país.”

El FIT Unidad denunció “la polarización política que se pretende instalar en estas elecciones entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que protagonizaron un cierre de listas con candidatos que saltaron de una lista a la otra como Massa y Pichetto y que plantean que el camino es seguir bajo el mandato del FMI”.

Denunciaron también los tarifazos, el ataque a los jubilados y al salario. Se posicionaron contra los pedidos de reforma laboral por parte de los empresarios y plantearon que es necesario un plan de viviendas y obras públicas que genere trabajo, junto con terminar con las privatizadas ya que manifestaron que el servicio del gas, el transporte y la luz son un derecho de los trabajadores.