Eugenia Dicándilo: “Me duele mucho ver a Mar del Plata y Batán como están hoy”

En la cuenta regresiva de las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, María Eugenia Dicándilo, candidata a concejal por Acción Marplatense, dialogó con “el Retrato…” y expresó: “Me duele mucho ver a Mar del Plata y Batán como están hoy”. Además, aseguró que en ese marco son “la mejor opción para los vecinos”.

“Estamos haciendo una campaña de escucha con los vecinos. Lanzamos hace unos meses Diálogo para activar Mar del Plata, porque fundamentalmente lo que quieren los vecinos es pasar del estado de conflicto permanente al estado de proyecto”, sostuvo la referente del espacio político que lidera Gustavo Pulti a nivel local.

En tal sentido, señaló que se encuentran centrados en reunirse con los vecinos, en escucharlos y en poder reactivar Mar del Plata. “Los ciudadanos de cada barrio saben que hace falta y distinguir entre un estado presente, que hace cosas, y uno que no las hace. Así que nos pone muy contentos esta buena recepción que estamos recibiendo”, confesó.

“Estoy muy contenta de formar parte de un equipo de marplatenses que saben que hacer junto con los vecinos. He ocupado distintos lugares y en cada uno de ellos siempre estuve predispuesta a escuchar a los ciudadanos, lo cual continúo haciendo”, agregó a la vez que aclaró que “lo que nunca cambia es formar parte de un equipo que tiene un conductor como es Gustavo Pulti”.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre su opinión en torno a una posible polarización de candidatos en las próximas elecciones internas, conforme ha sido planteado por los diversos medios de comunicación, respondió: “Tenemos un gran respeto por todos los medios de Mar del Plata, que siempre han abierto las puertas para que contemos nuestras propuestas y que siempre han tenido una especial consideración con nosotros: antes de ser gobierno, durante el mismo y ahora que no lo somos”.

“Lo que le estamos pidiendo a los vecinos es que corten boleta, que piensen que a partir del 11 de diciembre necesitamos un gobierno que haga las cosas y que deje atrás esto de la improvisación. Mar del Plata tiene una población más grande que 9 provincias y ya está demostrado que no es tan fácil llevarla adelante como también poder dar respuesta a todos los desafíos del municipio”, sostuvo.

Además, Dicándilo se refirió a que la gestión de Pulti enfrentó nuevos desafíos, que hay que retomar el rumbo en lo que la seguridad democrática, la salud, educación, cultura, etcétera. “Primordialmente hay que retomar eso con los vecinos y vecinas”, afirmó.

Seguidamente, hizo hincapié en que desde el partido no han dejado de recorrer los barrios, fundamentalmente porque hacen una gran cantidad de cursos acercando la gente al trabajo en oficios, lo cual les ha permitido no interrumpir esa cuestión de la escucha, aseguró. “Me duele mucho ver a Mar del Plata y Batán como están hoy, no me imagino que esto pueda continuar de esta forma, ya que se interrumpió el rumbo natural de las cosas”, indicó.

“Si bien faltaban cosas por hacer, veníamos en marcha y formando la ciudad para bien. Por eso, me duele ver a Mar del Plata así, pero tengo una esperanza que en el futuro esas cosas van a volver a cambiar, porque sé que Gustavo va a volver a estar al frente de la intendencia de Mar del Plata”, indicó.

En ese marco, se refirió a que Mar del Plata “necesita un cambio de actitud, es decir, pasar del conflicto al estado de hacer, de proyectos” a la vez que resaltó que cuentan con 5 ejes fundamentales que atraviesan todas las políticas: la seguridad democrática, el trabajo, la salud, la educación y la cultura como también añadió que también cuentan con un compromiso muy grande con la mirada de género que tiene que atravesar estos ejes fundamentalmente.

“Cada espacio político trata de buscar las personas que mejor lo representen y en el caso de Acción Marplatense vamos con un equipo de marplatenses y batanenses comprometidos con la ciudad, por lo que tratamos de darles la mejor opción para poner en marcha la ciudad”, indicó.

A su vez, manifestó que “en cada barrio hay un saber que cualquier vecino puede hacer un aporte y está bien que participen en política, porque es la herramienta necesaria para transformar la realidad” y en función de ello, consideró que “hay una buena combinación entre la experiencia y las ideas nuevas. Gustavo planteó una gran PASO de todas las fuerzas opositoras y eso no ocurrió, por eso decidimos ir con nuestra boleta corta”.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre la herencia recibida por el actual gobierno, respondió: “Cualquier municipio tiene tensiones financieras y quiere realizar cosas. Hoy tenemos 5 polideportivos, el emisario submarino, la estación de tratamiento de frentes cloacales, la ferroautomotora, el CEMA, etcétera. Son todas cosas que consideramos un legado, porque se pueden tocar. Si un municipio quiere hacer, aunque tenga tensiones financieras, hace cosas”.

En el caso del Polideportivo del barrio centenario, precisó que han realizado diferentes actividades solicitando su apertura. “Pude ver vidrios rotos, el piso parqué que habíamos dejado nuevo con excremento, abandonado, los chicos jugando afuera en vez de adentro y demás. Todo eso lo explica la desidia, ya que solo faltaba colocar el gas”, señaló a la vez que aseguró que ver todo eso le genera “mucho dolor” y que “también se está estafando a los vecinos, porque eso es de todos y no puede ser que porque venga un gobierno u otro eso tenga que estar así”.

Por último, la candidata a concejal se dirigió a los votantes y pidió que voten a Acción Marplatense en las próximas elecciones por diversos motivos, entre los cuales resaltó la capacidad de diálogo de los integrantes del espacio y el trabajo conjunto que harán junto a los vecinos.

“Nos tienen que votar fundamentalmente porque somos marplatenses con el corazón y la cabeza puestos acá. Tenemos experiencia y sabemos lo que hace falta como también acudimos al diálogo como herramienta de transformación en forma de trabajo conjunto con los vecinos para ver que hay que hacer en cada barrio”,sostuvo y añadió: “Somos la mejor opción para los vecinos y si bien hemos cometido errores, hemos hecho muchas cosas y eso los vecinos lo saben”.

En relación a lo anterior, indicó que Gustavo Pulti “tenía un ritmo muy ágil de trabajo, hacía muchas cosas a la vez, lo cual le implicaba golpear las puertas para tener financiamiento de provincia, nación u organismos internacionales para concretar grandes obras, pero tal vez algunos vecinos sintieron que no se estaba en el día a día de las cuestiones más pequeñas de ellos”.