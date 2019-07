“El Parque Industrial debe contar con el respaldo del Intendente”

Santiago Bonifatti, Concejal de Sumar por Mar del Plata y precandidato a Intendente por Consenso Federal se reunió con miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Parque Industrial para abordar las problemáticas inherentes al mismo. Participaron también de dicho encuentro los precandidatos a concejales Lucía Bonifatti Presidenta de la ONG Casa de 20 y Pablo Zelaya Blanco presidente del Partido Socialista de Mar del Plata.

Bonifatti dijo “Nuestro Parque Industrial necesita de un Intendente presente que se haga cargo de la gestión de las soluciones a las necesidades de sus empresas. El gobierno municipal debe trabajar en un co-Gobierno con los sectores industriales de la ciudad, tiene que ponerse al servicio de aquellos que dan trabajo y potencian la Economía Local, gestionar para que los puestos de trabajo y las producciones saquen adelante a Mar del Plata”.

Los empresarios que participaron de la reunión manifestaron la desidia que viven desde el municipio al no tener respuesta sobre obras, habilitaciones y demás problemas que no les permiten trabajar adecuadamente. En este sentido Santiago Bonifatti dijo “es fundamental que se realicen las obras como gas, agua potable, energía eléctrica, asfalto, cloacas y demas, para que se generen los puestos de trabajo que el Parque Industrial tiene que generar”

“La potencialidad del Parque Industrial radica en su ubicación estratégica, la calidad de vida de la ciudad, las universidades con asiento en la ciudad y hoy la falta de servicios no permite que se desarrolle y por ende no se crean nuevos puestos de trabajo. Mar del Plata necesita su Parque industrial activo y dinámico”