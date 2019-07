Rugby: Sportiva y Mar del Plata finalistas del Regional Pampeano

Se jugó la última Fecha del Regional Pampeano A Campeonato y ya quedó todo definido. Sportiva, que tuvo fecha libre, será finalista junto a Mar del Plata Club, que venció a Sporting en el clásico por 29 a 12, mientras que Comercial y San Ignacio jugaron un partidazo que quedó a favor del equipo “Verde” por 31 a 12, y ambos conjuntos se clasificaron al Torneo del Interior. En el Reclasificatorio, hubo triunfos de Universitario y Argentino de Bahía Blanca.

Mar del Plata Club ratificó su liderato nada más y nada menos que frente a su clásico rival, Sporting, y en su casa en Santa Celina lo derrotó por 29 a 12. Para los dirigidos por Rafael Urrutia, Emiliano Villa, Tomás Martin, Franco Catuogno y un try penal más dos conversiones y un penal de Leonardo Sestelo configuraron el score de los locales. Por el lado de los “Maristas”, Joaquín García Argibay e Ignacio Parietti y una conversión de Juan Noceti se anotaron en el marcador.

San Ignacio y Comercial disputaron un test match en Valle Hermoso, en donde ganar era imperante para los dos conjuntos, pero el marcador iba a favorecer a los locales. El “Verde” se quedó con el triunfo por 31 a 12, y Emanuel Contino (2), Francisco Paklayan, Mariano Puglia y Rafa Riego, que además aporto 3 conversiones, fueron los que sumaron para la causa de los dirigidos por Darío Giardelli. Por el lado del “Celeste”, Gerardo Vouilloz y Rodrigo Oliver apoyaron en el in goal rival, y Bautista Farisé sumó una conversión.

Sportiva quedó segundo sin jugar y será finalista. Cabe destacar que hubo un triple empate entre Sporting, Comercial y San Ignacio en 16 puntos y según el Artículo 68 Inc. A por mayor cantidad de puntos en los partidos entre si, los de Sierra de los Padres y los de Valle Hermoso quedaron tercero y cuarto, respectivamente, mientras que los de Villa Marista quedaron quintos y deberán jugar el Torneo Reclasificatorio para asegurar su lugar en el Regional Pampeano 2020.

En tanto, Mar del Plata Club y Sportiva jugarán la final del Regional Pampeano A en Santa Celina el sábado 27 de Julio y de allí saldrá el nuevo monarca de la Región.

En el Regional Pampeano Reclasificatorio, Universitari o recibió a Biguá y lo venció por 20 a 14. Mauro De Angellis y Francisco Rodríguez Reinoso e Ignacio Osorno, que convirtió los dos tries y sumó dos penales más, aportaron a la causa de los del Barrio Libertad, mientras que Gonzalo Ranellucci y Leandro Rodriguez, más dos conversiones de Lisandro Rodríguez Korin, completaron el marcador para el equipo de Las Dalias.

Por su parte, Argentino de Bahía Blanca recibió a Los Cardos de Tandil, y el triunfo fue para los locales. Los tries de Martín Souvillé, Facundo Marra, Guillermo Vila, Bruno Marconi y try penal más 2 penales y 2 conversiones de Juan Ferrino Cantarelli fueron suficientes para vencer al “Verde” que contó con el aporte de los tries de Marcos Guazzelli y Simón Alessi, más 2 conversiones y un penal de Guillermo Edo.

Uncas de Tandil, tuvo fecha libre.

Resultados 13 de Julio

Regional Pampeano A

Mar del Plata Club 29 vs 12 Sporting

Mar del Plata Club 22 vs 3 Sporting (Intermedia)

San Ignacio 31 vs 12 Comercial

San Ignacio 10 vs 15 Comercial (Intermedia)

Libre: Sportiva de Bahía Blanca

Posiciones

Mar del Plata Club**— 26 pts

Sportiva**————– 18 pts

Comercial*———– 16 pts

San Ignacio*——— 16 pts

Sporting ———— 16 pts

** Jugarán la final el 27/7 en Santa Celina para definir el Campeón. Se clasificaron al Torneo del Interior A.

*Se clasificaron al Torneo del Interior B.

Regional Pampeano A Reclasificatorio

Universitario 20 vs 14 Biguá

Universitario 32 vs 11 Biguá (Intermedia)

Argentino de Bahía Blanca 37 vs 17 Los Cardos

Argentino de Bahía Blanca 29 vs 27 Los Cardos (Intermedia)

Libre: Uncas

Regional Pampeano C

Gimnasia y Esgrima de Pergamino 58 vs 7 Villa Gesell

Gimnasia y Esgrima de Pergamino 21 vs 3 Villa Gesell (Intermedia)

Regional Pampeano Femenino Día 1

Racing 0-53 Palihue

Argentino BB 5- 24 Villa Gesell

Comercial 10-7 Panteras TL

Palihue 17-10 Villa Gesell

Racing 0-34 Comercial

Panteras TL 7-21 Argentino BB

Racing 0-45 Villa Gesell

Argentino BB 27-5 Comercial

Panteras TL 7-36 Palihue

Preintermedia

San Ignacio 53 vs 28 Comercial

Universitario 55 vs 12 Biguá

Mar del Plata Club 13 vs 15 Sporting

Desarrollo

Pampas 19 vs 15 Camarones

Mar del Plata Club vs Necochea

Miramar 19 vs 13 Gnomos

M-19 Clasificatorio

San Ignacio 42 vs 22 Comercial

Uncas 47 vs 12 Pueyrredón

M-17 Desarrollo

Pampas 5 vs 20 Villa Gesell

M-16 Clasificatorio Zona B

Unión del Sur 7 vs 21 Pueyrredón