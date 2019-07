Cristina, invitada por Fernanda Raverta, llega a Mar del Plata para presentar su libro “Sinceramente”

Si bien la “excusa” es llegar a Mar del Plata el próximo viernes para presentar su libro “Sinceramente”, la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, el arribo tiene también mucho que ver con invitación cursada días atrás por la precandidata a Intendente, Fernanda Raverta.

Cristina tiene previsto estar a las 15,30 en el Teatro Provincial y será acompañada por la precandidata a intendente marplatense. Su última aparición en público fue el sábado en Río Gallegos. Antes lo había hecho en la Feria del Libro de Buenos Aires, Santiago del Estero, Rosario y Resistencia.

Una campaña en positivo

Cristina ha implementado un tono moderado en la campaña, y se anticipó que así será la estrategia de sus presentaciones durante la pelea electoral. En momentos de crisis económica, en el Instituto Patria creen que quien encare la campaña negativa irritará aún más a los ciudadanos.

Se afirmó que solo insistirá con las “mentiras” de Mauricio Macri y pondrá el foco en los ciudadanos afectados por sus políticas de gobierno. “Me tiene preocupada la campaña sucia y muy violenta por parte del Gobierno y del oficialismo. Las campañas sucias tienen como características que no tenés propuestas y que mentiste. Si se trata de campaña sucia, de violencia, creo que estoy en el podio del objeto de violencia y la campaña sucia más formidable que se conozca, pero me preocupa más que nada la situación de los otros. La mía me tiene sin cuidado. En un país donde ocho personas mueren de frío, donde 7 mil personas viven en la calle en Buenos Aires, lo nuestro es anecdótico. Lo que hay que cambiar en serio es eso”, dijo la senadora en la presentación del libro Sinceramente en Río Gallegos.

Y agregó: “¿Qué otra cosa que campaña sucia y violencia pueden hacer? ¿Qué pueden decir, qué pueden mostrar? Nada”. Si se trata de campaña sucia, de violencia, creo que estoy en el podio del objeto de violencia y la campaña sucia más formidable que se conozca, dijo Cristina Kirchner

Esta vez, la ex presidenta no habló de María Eugenia Vidal, a quien se había referido como “hada virginal”. En el Instituto Patria entendieron que su comentario ayudó a la gobernadora bonaerense para confrontar con su figura, algo que en las últimas semanas de campaña evitarán.