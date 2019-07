María Eugenia Vidal “Ya nos pusimos de pie y ahora queremos avanzar”

Explicó, además, que la Línea Roca no solo fue electrificada sino que ahora cuenta con un sistema de freno automático para evitar accidentes. “Acá no hay relato: todo esto es de verdad. Estamos haciendo lo que se ve y lo que no se ve para garantizar un transporte público de calidad y que nadie tenga nunca más miedo de subirse a un tren”, enfatizó en alusión a la Tragedia de Once.