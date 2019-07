Teatríz: Un espacio artístico, donde confluyen la gastronomía, la coctelería y el público

Después de haber recuperado y puesto en valor las instalaciones del ex Teatro Diagonal, bajo el impulso de una propuesta más que innovadora en la ciudad,uno de los responsables de Teatríz Mar del Plata, Andres Velis, dialogó con “el Retrato…” y expresó:“El filtro que pensamos desde el inicio fue que lo que suba al escenario esté bueno”a la vez que adelantó que piensan expandir Teatríz por otras ciudades.

Teatriz es un coqueto escenario para espectáculos de diversa índole, que mantiene mesas al estilo café concert y una barra de coctelería, el cual comenzó a funcionar hace unos años atrás, después de que la Municipalidad de General Pueyrredon decidiera desprenderse del Diagonal y devolvérselo a sus dueños: la Comisión Directiva de la Biblioteca Juventud Moderna.

“Venimos trabajando como Teatríz hace dos años y medio en un formato que la ciudad no tenía, es decir, una especie de teatro club, de café concert, que tiene mesas y sillas y donde el público puede ver los espectáculos con una comodidad que no es la habitual en Mar del Plata, disfrutando a la vez de la coctelería y gastronomía de alta calidad que tiene el espacio”, explicó Velis uno de los responsables del espacio junto a Pato Duhalde, Daniel Mastrapasqcua y Mariano Rubinstein (FOTO)

En tal sentido, destacó también la grilla artística que se presenta en el teatro.“Los artistas son muy variados y de muy buena calidad”, aseguró Velis a la vez que se refirió a que,desde un principio, en el armado de Teatríz buscaban que todo concluyera en un servicio de calidad, desde la artística que sube al escenario a la atención y comodidad que se le brinda al público.

“No queríamos incluso que toda esa calidad influyera en los costos porque, si bien los precios de los ticket varían según el artista, se mantienen dentro de un número lógico”, aseguró a la vez que aclaró quelos valores de la parte de gastronomía y coctelería “son similares a los que se cobran en cualquier bar, con la diferencia que acá están muy bien hechos los mismos y están bien presentados”.

Consultado por “el Retrato…” sobre cómo surgió esta propuesta de Teatríz, respondió: “Nosotros somos cuatro socios y amigos que entendíamos que Mar del Plata no tenía previamente un lugar con estas características. Creíamos que la ciudad se merecía tenerlo, pero con una programación artística que esté durante todo el año funcionando, en la cual se mezclen artistas locales con nacionales”.

“El filtro que pensamos desde el inicio fue que lo que suba al escenario esté bueno”, aseguró a la vez que comentó que la idea “surgió también por la intención de comprometernos con un proyecto artístico y el público, a medida que lo fue conociendo, lo fue aceptando y valorando”.

A su vez, resaltó que mucha gente “cuando llega por primera vez se sorprende, no puede creer que haya un espacio así en Mar del Plata, lo cual incluso ha pasado con artistas reconocidos como Rodrigo De la Serna o Fernando Ruíz Díaz” y confesó:“Nos pone muy contentos a nosotros cuando los artistas y el público valoran el lugar, la pasan bien, disfrutan y sobretodo quieren volver”.

En lo que respecta a las producciones locales, aseguró que las mimas “tienen abiertas las puertas del espacio siempre.De hecho, muchos han pasado por acá y por suerte la respuesta que dan es que están todos muy contentos con ello” a la vez que aclaró: “Como propuesta artística no excluimos a nadie, sea local o de afuera es indiferente, porque lo que interesa es que la propuesta que tengan sea interesante. El teatro está abierto a los que se quieran acercar a proponer sus ideas”.

El teatro cuenta con una capacidad de 300 personas, con un espacio con 160 lugares en formato de sillones con mesas, en las cuales la gente puede consumir lo que guste, o no, si lo desea y con un pulman que tiene 160 lugares más. En función de ello, resaltó: “Nos gustaría extender esta marca de Teatríz por otras ciudades también”.

En el marco de las vacaciones de invierno que se aproximan, el referente de Teatríz señaló que la programación con la que cuentan “viene muy bien” y que la misma“es más amplia y mejorada, respecto a temporadas anteriores”. En relación a ello, aseguró que “no es poco para una ciudad como Mar del Plata, en la cual el invierno es muy difícil”.

“Esta sala tiene programación todo el tiempo. Los martes hay un ciclo de cine INCAA, es decir, se pasan películas que no llegan al circuito comercial e incluso muchas veces vienen directores o actores para charlar con el público presente”, indicó a la vez que agregó que los miércoles hay un ciclo de bandas emergentes de rock de la ciudad “Rock and Rolla” mientras que los viernes, sábados y domingo se realizan funciones de teatro, stand up, música, etcétera.

De esta forma, el sábado 13 de este mes se presentará Fede Cyrulnik a las 20:30 (stand up) y “Plan de Escape” a las 23:30 (rock), el viernes 19 a las 23 “Puntos suspensivos” (Sabina), el sábado 20“Casciari y Zambayonny” (cuentos y música), el viernes 26 a las 20:30 Adriana Varela (tango), el 26 a las 23Andrés Pomiro (Humor)y el lunes 29 a las 18 “Fedecole” (pop).

El mes de agosto también será punto de encuentro de varios artistas y espectáculos destacados comoAle Kurz (el bordo), Sbaraglia Tarrés, Paris Jazz Club (Woody Allen Night), Perota Chingó, Jorge Vázquez y Nicolás Perrone quinteto, Ezequiel Campa (“Cheto y Choto”) y “Seattle Supersónicos” (tributo a Nirvana).