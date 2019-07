Zanetti acompañado por Montenegro recorrió el predio de su proyecto solidario

El precandidato a intendente Guillermo Montenegro y el ex futbolista Javier Zanetti recorrieron el predio donde funcionará el proyecto Deportivo, Social y Cultural para Mar del Plata – Batán “Construyendo un nosotros”, una iniciativa dirigida a niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad.

“Todos conocemos la enorme trayectoria deportiva de Javier y hemos disfrutado viéndolo jugar el fútbol y defender la celeste y blanca como pocos. Y ese compromiso con su país está intacto con la enorme tarea que realiza por medio de su fundación”, manifestó Montenegro durante la recorrida por el predio ubicado en Peralta Ramos y Mario Bravo.

Asimismo, indicó que “es un orgullo poder acompañar esta iniciativa en nuestra ciudad que sin dudas permitirá que nuestros jóvenes tengan nuevas oportunidades orientadas al deporte, la cultura y la recreación. Todos tenemos que involucrarnos para conseguir este objetivo”.

También confió que “le transmití las felicitaciones que me enviaron Mauricio y María Eugenia quienes también siguen muy de cerca y acompañan este importante proyecto para los jóvenes de nuestra ciudad”.

La Fundación PUPI trabaja, desde el año 2001, dentro del paradigma de la protección integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes. El nacimiento de esta organización fue producto de la voluntad de Javier Zanetti y su esposa Paula, quienes decidieron crear un espacio, donde se pudiera concretar esa intención.

Desde entonces, la Fundación ha sostenido la idea de propiciar alianzas, construir puentes entre las personas, entre las instituciones, entre lo público y lo privado, trabajando junto a otros, por el “otro”, construyendo un “nosotros”, procurando potenciar “fortalezas” y minimizar “debilidades”.

Para ello, partir del año 2015, la Fundación diseñó un Programa de apoyo técnico, de transferencia de tecnología, de transmisión de experiencias y de respaldo económico, encaminado a algunas prácticas seleccionadas en todo el país, por su característica de estar dirigidas a la infancia y por desarrollarse en ámbitos de extrema necesidad.

Ejecución del Proyecto.



Ubicado en Av. Mario Bravo y Av. Jacinto Peralta Ramos, posee una superficie de ocho hectáreas en una zona periférica de la ciudad. En ese ámbito, en forma conjunta con el SOIP, y un importante conglomerado de empresas de la zona con profunda responsabilidad y compromiso social, se proyecta construir un “Complejo Deportivo, Social y Cultural” dirigido a toda la comunidad local.

El proyecto, que se estima que tendrá como beneficiarios a más de 50 mil personas, desde febrero avanza en la primera etapa de construcción que incluirá Instalación de 1 cancha de fútbol 7 sintética para desarrollar varias actividades, con batería de vestuarios y baños, oficina, salón de capacitación, zona de fogones y actividades al aire libre.

Posteriormente a la recorrida se desarrolló un encuentro a beneficio de esta iniciativa, la cena anual de la Fundación Pupi a realizarse como todos los años en la ciudad de Milán, buscará recaudar fondos destinados también a este proyecto.