Desde La Bancaria sostienen que las críticas de Macri a Palazzo son una “maniobra de distracción”

La Asociación Bancaria, el gremio que nuclea a los trabajadores del sector, dio a conocer un comunicado tras las críticas del Presidente de la Nación, Mauricio Macrui a dirigentes gremiales entre ellos, Sergio Palazzo y sostuvo que no realizará declaraciones por el momento “para no ser parte de esta maniobra de distracción”. Además defendió al Secretario General quien “se ha expresado sin violencia”.

Un día después de conocerse un adelanto de la entrevista al Presidente realizada por la cadena norteamericana CNN, en el fragmento en que dispara contra sindicalistas como Sergio Palazzo de La Bancaria, Pablo Biró de pilotos de líneas áreas y Hugo Moyano de Camioneros a quienes acusó de “prepotente”, “sinvergüenza” y “dejar sin trabajo a la gente” respectivamente, continúan las repercusiones.

Tras la respuesta de Moyano, calificando a Macri de “tonto”, señalando que “no trabajó nunca” y que sus expresiones “no parecen los dichos de un hombre que conduzca los destinos de un país” y luego de la defensa a Palazzo y Biró por parte de la Corriente Federal de Trabajadores de la Confederación General del Trabajo (CGT), este viernes la Asociación Bancaria difundió un comunicado tras recibir “gran cantidad de llamados” de periodistas y medios al respecto.

En el anuncio oficial, el gremio sostuvo que “en todo momento el compañero Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, se ha expresado dentro del mandato que ha expedido el Congreso Nacional de nuestra organización, en el marco de la legislación vigente y sin ningún tipo de violencia, marcando con claridad una situación que afecta a miles de trabajadores y de usuarios”.

“Es claramente burda la operación sobre los medios de los funcionarios del Gobierno, encabezados por el propio titular del Ejecutivo que, con dichos o diatribas llamativamente eufóricas y enérgicas en exceso para la investidura presidencial, pretende distraer a la sociedad del debate sobre el estado de miseria económica que han supuesto sus políticas”, sostiene.

En ese sentido, para el gremio que conduce Palazzo, el objetivo del Gobierno Nacional es “pro patronal” y busca “anular derechos fundamentales de los trabajadores, avasallando la legislación vigente, con lo que no hará sino agravar la crisis de la economía nacional”. El conflicto alrededor del referente bancario surgió cuando exigió afiliar a los trabajadores de Mercado Pago, empresa del unicornio Mercado Libre.

Por ello, continúa el comunicado de La Bancaria y “para no ser parte de esta maniobra de distracción que nos aleja del debate sobre la grave realidad que sufrimos todos los argentinos, por el momento no haremos declaraciones sobre los dichos del Sr. Macri, los que oportunamente se analizarán en el marco que corresponde”. Por último, con la firma del Secretario de Prensa y Difusión del sindicato, Eduardo Berrozpe, el comunicado señala que “con la verdad, no tememos ni ofendemos”.