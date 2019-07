Trabajadores el SOIP se manifestaron ante Trabajo

En el marco del malestar generado por el retraso de pago de subsidios, un grupo de trabajadores del Puerto nucleados en el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP) se manifestaron ante la delegación local del Ministerio de Trabajo provincial.

Teniendo en cuenta que desde marzo se encuentran en la espera del pago de un subsidio prometido por el gobierno nacional, fileteros, trabajadores envasadores, peones, camaristas y de conserveras, entre otros sectores se movilizaron ante las instalaciones de Luro y España, lo cual se da a pocos días de que el gremio exigiera por vías formales a las autoridades de la cartera laboral que precise una fecha de cobro de los Repro.

Los delegados del SOIP presentes en el Ministerio de Trabajo provincial, de Luro y España, denunciaron que “hace más de dos o tres meses la Provincia nos prometió un subsidio por la falta de trabajo en el Puerto, primero lo quisieron solucionar con el langostino pero la verdad que el langostino no está llegando a Mar del Plata. Han dado trabajo a solo doce personas y somos 5 o 6 mil las personas. Como medida paliativa prometieron un subsidio a través del Repro (Programa de Recuperación Productiva), que corresponde una parte al trabajador y una parte a la empresa”.

Los delegados expusieron que la fecha límite que le habían dado las autoridades para el pago de esos subsidios había sido el 15 de julio y este viernes les informaron que no están los fondos disponibles. “Esto quiere decir que nos mintieron esa vez y no tenemos ni los fondos ni la fecha“, apuntaron.

En cuanto al subsidio, los delegados plantearon que los Repro son fondos que salen de Nación y gestiona la Provincia y remarcaron: “Son tres cuotas de 5 mil pesos. $3 mil para el trabajador y $2 mil para los empresarios, o sea que estamos hablando de 100 pesos por día” a la vez que aclararon que “el principal pedido es trabajo, no está llegando pescado a Mar del Plata, los barcos que se fueron al sur a hacer el langostino no generan trabajo en tierra porque se congela a bordo y se exporta así que ese es el reclamo y la respuesta de ellos fue este subsidio, pero ni siquiera eso cumplen”.

David Villalba, delegado del Soip, cuestionó la falta de respuestas por parte del Ministerio de Trabajo: “Solamente nos dicen que Nación tiene trabado el dinero que se tendrían que girarnos” a la vez que apuntó: “No queremos Repro, queremos trabajo, pero no hay trabajo; no queremos que nos sigan bicicleteando”.

“Estos tres mil pesos sirven en el momento, pero la gente lo que quiere es trabajar. Con el tema que iba a entrar el langostino es mentira, porque hay una sola empresa que anotó 12 personas, todavía no entró nada. No hay langostino, no hay merluza, tampoco sale esto del repro, que sería una ayuda para la gente”,concluyó.