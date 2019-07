Haran seguimiento para el cumplimiento de la Ordenanza por mascotas

La Comisión de Derecho Animal del Centro de Estudio y Gestión Ciudadana y entidades proteccionistas se reunieron en el Honorable Concejo Deliberante junto al Concejal Mario Rodríguez, para elaborar su posición respecto a los últimos hechos ocasionados por mordeduras. T

odos los miembros coincidieron en manifestar que no debe ponerse el foco en los perros, sino en los propietarios irresponsables y en la autoridad de aplicación de la Ordenanza 22.031, el Departamento de Zoonosis, que no estaría llevando adelante el control debido para que se cumplan los principales propósitos para los que fue sancionada.

Durante el encuentro, Mercedes Parreira, abogada y coordinadora del CEG Ciudadana expresó, “Si se hubiesen efectuado los procedimientos e inspecciones con la rigurosidad que corresponde, se impusieran sanciones ejemplares al incumplidor, y si la autoridad de aplicación no fuera la primera que incumple, es muy probable que se hubiesen evitado estos hechos. ¿Cómo se explica que, en el primer antecedente de mordida que registró este propietario con los mismos perros, se los hayan devuelto, cuando no deben convivir más de dos perros de estas características por vivienda, según lo indica la norma en su artículo 28. Salieron de Zoonisis esterilizados y con los microchips incorporados, que la misma ordena para estos casos? ¿Contrató el propietario un seguro por responsabilidad civil para afrontar los daños que luego provocarían a Guadalupe? Son muchas las respuestas que esperamos, y por ello decidimos conformar una Comisión de Seguimiento para el cumplimiento de la Ordenanza 22031 desde el Concejo Deliberante.”

Y aclara “Es importante explicarle al vecino que no hay que entrar en pánico, ni temer a los perros. El lamentable hecho que sufrió y aún sufre Guadalupe Ferrari se podría haber evitado. Lo mismo con el resto de los casos. No han de ser una consecuencia natural del accionar de los canes cuando están bajo un cuidado básico. Más aún, es fundamental destacar que el gran número de este tipo de hechos, no los aportan los perros callejeros o comunitarios. La mayoría se originan a partir de propietarios irresponsables, no controlados por la autoridad municipal que tiene la potestad y el deber de hacerlo, aplicando la Ordenanza 22.031.”

Finaliza diciendo, “En la Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas, se enumeran una serie de obligaciones simples para el propietario que no deben dejarse pasar. Nunca a Nadie. De ninguna manera debe admitirse que algún propietario lleve suelto a su perro en la vía pública. Y si el perro perteneciera a una de las razas incluídas en dicha norma como Perros con Extrema Fuerza Mandíbular o conocidos por la denominación errónea Perros Potencialmente Peligrosos, en esos casos además deberán cumplir con determinadas condiciones extras. Llevar al perro no sólo con la correa, sino además con bozal canasta, ingresarlos al registro ya creado, a través del microchip, llevar siempre la documentación, contratar un seguro, etc. Pero además es necesario que la autoridad de aplicación sea la que concientice desde el ejemplo, pues poco puede pretender del particular si ella misma no cumple. Todas estas obligaciones deben ser controladas rigurosamente por los inspectores, y, si se entiende que se trata de una problemática que afecta a las personas, a su integridad física, debe también colaborar la Polícia Local, pues no debemos olvidar que se han seleccionado oficiales y se los ha dotado de la formación específica para aplicar la Ordenanza 22.031. No resta ni afecta la competencia intervenir cuando por al lado del oficial pasea un perro suelto sin correa. O tomando pleno conocimiento de un incumplimiento intervengan junto a los inspectores. Nos encantaría que nos explicaran ¿Qué sucedió con todo eso? Por eso, seguiremos insistiendo como venimos haciéndolo desde hace años, ahora desde la comisión que hemos formado. Y pretendemos dejar en claro una vez más, que no son los perros, los potencialmente peligrosos, si lo son en cambio, los propietarios ausentes y los municipios ausentes.”