El Frente Republicano Federal presenta la lista que encabeza José Luis “El Negro” López

A menos de un mes para las próximas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) programadas para el 11 de agosto próximo, José Luis López, precandidato a intendente por el partido “Frente Republicano Federal” adelantó a “el Retrato…” que este sábado a las 15 realizarán el lanzamiento oficial de su lista en el Teatro ReFaSi, ubicado en Luro 2320, luego de haber sido la misma recientemente confirmada y aprobada. “Tenemos el compromiso de cumplir con lo que otros prometieron”, aseguró.

El principal referente del espacio a nivel local, José Luis López, dialogó con “el Retrato…” y expresó su preocupación por el sistema de salud, de seguridad y educación de la ciudad. “También hay que implementar un plan estratégico para poder recuperar las calles de Mar del Plata”, precisó.

“El plan estratégico ya está en marcha. Hay 10 comisiones que están trabajando con profesionales y asesores comprometidos en cada una de las áreas”, indicó a la vez que aclaró que la poda de árboles, la luminarias, agilizar las habilitaciones municipales y la situación del conurbano son otras cuestiones que le generan preocupación.

A su vez, se refirió a que también hay que focalizarse en el tema del trabajo. “Hay que ver de qué manera se consigue que empresas vengan a Mar del Plata, pero para eso hay que darle algún beneficio en particular a las mismas”, describió y agregó: “Es muy importante saber el estado en que se encuentra el Partido de General Pueyrredón realmente”.

Por otra parte, hizo hincapié en la importancia de la creación del Museo del Deporte. “Somos los pioneros en la creación de dicho espacio quesería un atractivo turístico más como también un buen punto de visita de los colegios, ello a los efectos de que los estudiantes puedan informarse y conocer sobre los principales referentes del deporte de de Mar del Plata, respetando un poco la historia de la ciudad”, expresó ante “el Retrato…”

“Mar del Plata tiene 4 medallas olímpicas, más de 60 campeones del mundo y no cuenta hoy en día con un museo propio”, apuntó a la vez que destacó que también “hay que explotar turísticamente la costa de la ciudad. No es descabellado pensar que Mar del Plata se convierta en la Montecarlo de la Argentina, pero para eso la prioridad la tienen hoy las calles, la salud, la educación y la seguridad”.

En ese contexto, señaló que su espacio “es un armado, un equipo que no viene de la política en su mayoría” y aseguró: “Tenemos prioridades. Somos personas de Mar del Plata que vamos a trabajar por Mar del Plata, porque queremos honrar a la ciudad”.

Por otra parte, hizo hincapié en por qué la gente los tiene que votar en las próximas elecciones. “Somos la opción que no viene de la política. Vamos a trascender, porque no tenemos personas que estén involucradas en gestiones anteriores, por eso decimos que vamos a gestionar lo que otros prometieron” y agregó: “Nosotros llegamos hasta acá con un equipo de vecinos de trabajo, con gente que está desarrollando actividades específicas en su área”.

“No queremos ingresar en el terreno de las críticas, porque la gente va a juzgar por sí sola a cada gobierno que ha pasado. Estamos comprometidos con la ciudad en focalizar y priorizar lo que consideramos que Mar del Plata tiene presente y futuro”, sostuvo a la vez que apuntó a que “hay que poner a la ciudad en marcha”.

Por último, José Luis López remarcó: “Queremos honrar a Mar del Plata con gente nueva y con una opción nueva que tiene representatividad a través de sus concejales en cada una de las áreas que se necesitan” y agregó que en relación a las cosas que están bien “se doblegará el esfuerzo”, aunque aclaró que no harán promesas de cosas que saben que no van a poder cumplir. “Queremos ser profetas de las acciones y no de las palabras”, aseguró.

El Partido Federal Republicano no tiene precandidato a presidente y lleva como candidatos a gobernador y vice gobernador en Buenos Aires a Santiago Cuneo y Claudio Morgado. En ese contexto, la nómina de precandidatos a concejales está integrada por el empresario radial Martín Melerio, la docente Mariana Nunes, el periodista Martín Cáceres, además de Ely Rivas, Carlos Ricci, Rossana Monteros, entre otros.