Vidal: Los argentinos no podemos perder contra el modelo de Argentina que en el pasado hizo tanto daño

En plena campaña electoral de cara a unos comicios que apuntan a ser muy apretados, María Eugenia Vidal, apostó por la polarización con el Frente de Todos. En el encuentro de Juntos por el Cambio que se realizó este miércoles, la gobernadora de Buenos Aires aseguró: “No podemos es perder contra el modelo de Argentina que en el pasado hizo tanto daño”.

“Lo que se define es volver al pasado, aunque se presente con otras caras, o seguir con esfuerzo y persistencia cambiando”, manifestó Vidal, quien también recalcó: “Los argentinos se enfrentan a la elección más importante de la democracia después de la del ‘83. Va a definir el futuro de nuestros hijos. Se define volver al pasado, aunque ese pasado se presente con otras caras, o seguir con esfuerzo y persistencia cambiando en profundidad”.

Haciendo referencia a la importancia de los comicios, la mandataria hizo foco en sus principales rivales y dijo: “Las elecciones pueden ganarse o perderse, y es parte de la regla de la democracia, pero esta es distinta. Lo que no podemos es perder contra el modelo de Argentina que en el pasado hizo tanto daño. No lo podemos permitir y es nuestra responsabilidad y desafío”.

Luego, a través de su cuenta de Twitter se refirió al Congreso y volvió a recalcar las elecciones. “Estamos juntos porque nos representan hechos y valores: esfuerzo, esperanza, honestidad, diálogo. Esa es la transformación que iniciamos. Ahora, los argentinos vamos a definir si queremos seguir adelante con el cambio que empezamos o si volvemos al pasado”, escribió.

En ese sentido, se refirió directamente al Frente de Todos y manifestó: “Ahora escuchamos a los mismos de siempre, aunque cambien de cara, proponiendo soluciones mágicas a problemas que no resolvieron. ¿Ese es el futuro que nos ofrecen?”. Luego, agregó: “La Provincia del abandono llegó después de 20 años de que ellos gobiernen. En La Matanza hace décadas que gobiernan, ¿ese es el horizonte que plantean?”

“Tengo más presente que nunca el motivo por el que me metí en política. Tengo vocación por cambiar la vida de los bonaerenses: estoy acá porque me importa y no me es indiferente la realidad. Por eso no me voy a dar por vencida. Es difícil, no va a ser rápido, no voy a mentir, pero todo lo que estamos haciendo es para que sea para siempre. Sé que juntos podemos dejar atrás la bomba estallada, dejar de vivir de rodillas y ponernos de pie”, agregó.

En tanto, en el encuentro también estuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, quien también criticó al kirchnerismo y manifestó: “Del otro lado muestran la hilacha, muestran lo que son. Hace rato se cagaron a tiros dos fracciones de ellos en un frigorífico en San Miguel. Ayer nos vinieron a patotear estos neokirchneristas, a las trompadas, lastimaron a un policía. Aparece otro sindicalista patotero amenazando a una de las empresas más grandes de la Argentina. Aparece (Axel) Kicillof comprando naranjas en San Pedro, mostrando su amor en la provincia, histórico. Eso son”