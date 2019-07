Un nuevo ataque de un perro provoca intervencion de la Justicia

Al ataque de una jauría de perros a una mujer de 30 años en las playas de Punta Mogotes el lunes por la tarde, se sumó el que recibió este miércoles un hombre de 67 años por un Pitbull, que le provocó heridas en el rostro y la pierna derecha.

En tal sentido, este miércoles a la tarde, en una vivienda de calle Belgrano al 7800, en el barrio Dorrego, lugar en el que la víctima suele guardar su auto. Sin embargo, esta vez, el vecino ingresó al predio con otro coche –lo había cambiado en las últimas horas-, pero el perro lo desconoció y lo atacó.

En consecuencia, el hombre identificado como Ismael Néstor Lizundia, debió ser trasladado al Hospital Interzonal para recibir las correspondientes curaciones, y se encuentra fuera de peligro. Poco después, se hizo presente en el nosocomio el propietario del perro, con documentación que acreditaba que el perro contaba con todas las vacunas.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Delitos Culposos que ordenó actuaciones por lesiones culposas, las cuales ya les fueron notificadas al dueño del pitbull.

El primero de los hechos se registro alrededor de las 16 cuando una joven de 30 años fue agredida por tres perros que merodeaban en el balneario Nº 6 de Punta Mogotes. Para escapar de los animales, la mujer debió arrojarse al mar y actualmente se encuentra en terapia intensiva en la Clínica del Niño y la Madre y su estado de salud es “delicado”.

Tras el alerta al 911 de un testigo que presenció el ataque, personal policial asistió a la víctima en el lugar. Al registrar lesiones en el torso y en las piernas, la mujer fue trasladada a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Mogotes y luego derivada a la Clínica del Niño y la Madre.

Julio Ferrari, papá de Guadalupe (30), la víctima del ataque de la jauría, que agradeció la intervención de un hombre “que salvó la vida” de su hija así como del personal sanitario de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Mogotes y de un policía.

“Mi hija me contó que este hombre, que no sé su nombre y que le agradezco profundamente, espantó a los perros porque sino la mataban. Los animales le destrozaron las piernas, en una de ellas la mordieron más de 20 veces. Tiene comprometidas brazos y piernas. Por suerte no le mordieron la cara. Más allá de la operación de 3 horas que tuvo ayer, va a tener varias cirugías reconstructivas”, contó el hombre.

En tal sentido, el papá de la víctima apuntó “a la irresponsabilidad del propietario de los animales, Cristian Reyna, que hace dos meses también sus perros atacaron a otra chica. Tengo el informe de zoonosis que por una multa, se los devolvieron con la condición que cuide que no estén sueltos. Y volvió a cometer el mismo error, que es inconcebible” y agregó que “esto genera mucha bronca, más porque es una reincidencia. Acá los menos culpables son los perros. El titular es el culpable. Los perros son como uno los cría”.

Por su parte, tras las tareas de investigación que realizaron los efectivos de la Comisaría Quinta, se identificó al dueño de los perros que habían atacado a la joven. En el caso interviene el Juzgado Correcional Nº 3 de Mar del Plata por infringir el artículo Nº 46 de la Ley 8031/73, la cual establece una multa para los propietarios de los animales.

En este contexto, los tres perros fueron alojados por personal del Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de General Pueyrredon a sus instalaciones.

(Imágen ilustrativa)