Transporte ya secuestró 71 Uber desde que intentaron desembarcar en “Mardel”

La División Contralor trabaja, en distintos sectores, en todos los horarios, para evitar la proliferación de unidades no habilitadas, comunmente llamadas “ilegales” para el traslado de personas. Si bien en la gran mayoría de los casos, se trata de remises, también se detectaron taxis con atributos que no tienen una licencia asignada, combis con habilitación vencida o micros escolares que no están en condiciones de trasladar niños a los distintos establecimientos educacionales. Ya van 71 Uber los secuestrados.

Los vehículos en cuestión, no poseen la certificación del Municipio, ya sea semestral o anual, por lo tanto no se puede saber si tienen la unidad desinfectada, si tienen VTV al día y tampoco si tienen seguro para transportar pasajeros, cobertura ésta que difiere de los particulares.

Esta División , dependiente de la Dirección General de Transporte, secuestró el mes pasado a diecisiete unidades en total, dos de las cuales se encontraban trabajando para la plataforma digital UBER. Esta empresa, desde que intentó desembarcar en la ciudad, ya sufrió la retención de 71 unidades.

El Subsecretario Claudio Cambareri, manifestó respecto al funcionamiento de los inspectores de Contralor: ” Esta es una de las tareas que realiza Contralor, que además se ocupa de verificar en la vía pública, o en las distintas paradas, la documentación en general y respeto de los lugares asignados a los servicios públicos. No es fácil, más de una vez los agentes se pasan, tres o cuatro horas, frente a un lugar determinado, para constatar el momento de pago o descenso de pasajeros. En otras, en los distintos operativos que se instrumentan, detienen a los autos o utilitarios “sospechosos”, con distintos resultados”.

Luego, el funcionario sentenció “ Uber es la punta visible del Iceberg, por la repercusión mediática que tuvo, pero venimos luchando contra el transporte ilegal hace tiempo. La División Contralor, realiza los estudios de campo necesarios para dar con las unidades sin habilitación, Estas, representan un peligro para quienes la usan. No tienen seguro para personas transportadas, muchas veces no tienen VTV y nosotros no podemos dar con el conductor en el caso de un incidente, situación que sí podemos resolver en un vehículo habilitado. Normalmente, se secuestran entre 16 y 20 vehículos por mes”