Arroyo supervisó el inicio de obras en la Peatonal

El intendente Carlos Fernando Arroyo supervisó el comienzo de la obra de remodelación en la Peatonal San Martín, obra solicitada por el propio jefe comunal. El inicio se dio en la esquina de Entre Ríos y estuvieron presentes funcionarios del gabinete municipal y concejales. La obra incluye el arreglo a nuevo de seis cruces peatonales, la reparación de semáforos vandalizados y el recambio y repotenciación de luminarias LED. “Esta es una decisión que tomamos porque la mejor ciudad turística del país no puede tener una Peatonal en estas condiciones”, dijo el jefe comunal.

Al respecto, el Intendente manifestó que “es una obra necesaria debido a lo mal que se hizo antes. Como todos ven en las esquinas, las baldosas están todas levantadas porque el trabajo no fue de lo mejor. Se trabajará en seis cruces con una capa de hormigón que va a ser irrompible al tránsito de camiones, se cambiarán las lajas rotas y las que se puedan recuperar serán utilizadas en la reparación del resto de las calles. También hay un cambio de luminarias a LED. Mar del Plata. Y no lo pude hacer antes porque no teníamos los recursos para hacerlo, pero cuando los conseguimos hacemos lo que tenemos que hacer”.

Seguidamente, Arroyo agregó que “esta obra es muy prioritaria porque hay muchas baldosas flojas y son causales de accidentes para personas. Tengo estadísticas médicas y puedo asegurar que la cantidad de operaciones quirúrgicas de caderas que hay por consecuencia de baldosas o veredas en mal estado es terrible. Por este motivo, también implementé la política de reparación de veredas por la cantidad de personas que tienen accidentes. Una de las obligaciones del Estado es preocuparse por la salud de la población y ello implica liminar todo lo que pueda ser causa de un accidente”.

Por otro lado, el jefe comunal adelantó que “en San Martín entre Mitre y La Rioja hay 11 postes de luminarias que están podridos y oxidados y que se van a cambiar porque fue el resultado de una obra mal hecha. Se gasta el dinero público, las obras se hacen mal, entonces se pagan dos o tres veces en perjuicio del vecino. Mi gestión tiene otra mentalidad y el ingeniero a cargo del EMVIAL también tiene otra mentalidad”.

Otro de los trabajos que se llevarán a cabo será la repotenciación lumínica del sector, para esto 94 artefactos se van a pasar a tecnología LED. Habrá un recambio de farolas que irá desde Buenos Aires e Hipólito Yrigoyen incluyendo las plazas, por lo que –una vez terminada la obra- la nueva iluminación se extenderá hasta La Rioja.

COLOCACIÓN DE BALDOSAS INCLUSIVAS

Por su parte, el presidente del Ente de Vialidad y Alumbrado (EMVIAL), Pablo Simoni, añadió que “esto es el resultado de un trabajo arduo que hemos venido realizando hace meses. Nos hemos reunido con personas del PLAMAC (Plan Municipal de Accesibilidad) y con comerciantes para comentarles la obra”. En cuanto a la duración total de la obra, Simoni estimó que llevarán unos “15 a 20 días por cada uno de los seis cruces peatonales y nunca vamos a tener más de dos cortes a la vez trabajando de forma simultánea. No se va a cortar el pasaje peatonal pero sí el vehicular. Colocaremos un material noble, un hormigón con colorante que reflejará la Peatonal y, también, colocaremos baldosas inclusivas para personas con discapacidades visuales ya que se perciben al pisarla”.

REUNIONES PREVIAS CON COMERCIANTES

Cabe señalar que –previamente- desde la comuna se convocó a representantes de los comerciantes de la Peatonal para ponerlos al tanto de los trabajos de remodelación. Se informó que desde el área de Ingeniería de Tránsito se trabajó junto a los comerciantes el tipo de vía peatonal que se demarcará sobre ese hormigón así como también la puesta en valor de los semáforos peatonales de San Martín, ya que varios de ellos se encuentran vandalizados.