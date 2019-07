Selina Nueva Córdoba celebró su apertura con un Tasting Drinks

Selina, la cadena hotelera de estilo nómade que revolucionó el concepto de hospitalidad, abrió sus puertas en el corazón del barrio Nueva Córdoba. Acompañada por 30 invitados especiales convocados a un Tasting Drinks, La Vermutería presentó su carta de tragos junto a Vermut Lunfa.

Ubicada a metros del Buen Pastor, Selina Nueva Córdoba construyó su narrativa bajo el concepto The old, the new and the mashup: un constante viaje en el tiempo entre una vermutería que remonta a los años 60’ o 70’; y un moderno loft estilo Brooklyn secreto en el corazón del hotel.

“Para todas las locaciones, Selina crea un concepto que acompaña al huésped en su estadía. Este mix entre lo antiguo y lo nuevo atraviesa todas las áreas de la propiedad. La Vermutería, el bar de la entrada, es un espacio que creamos para convocar a locales y huéspedes a compartir aperitivos y tapas con acento cordobés mientras sienten que están en otra época. El Apartment es nuestro espacio principal, un ambiente hogareño con vibra neoyorkina para disfrutar de un almuerzo o merienda, participar de un workshop o vivir una fiesta con sabor local”, explicó Daniela Laporta, Experience Director de Selina.

La locación cuenta con el sello de cinco artistas convocados por su increíble talento y creatividad, curados por Antonieta Herrera Pérez (aka Zerré), líder de arte de Selina: “Córdoba es la ciudad con la mayor cantidad de artistas premiados en bellas artes en todo el país, por eso el proceso de búsqueda fue tan interesante y enriquecedor. Dentro del equipo participaron seis cordobeses: Seba Zapata MEX, que se encargó de la fachada y los pasillos; Sapo Rojo, un colectivo conformado por cuatro artistas que intervinieron la fachada interna y Belén Mondati, que le dió vida al lettering de La Vermutería, algunos dorms y al exterior del Apartment. Además, participaron los chicos de Cíclope, que ya vienen trabajando con Selina en varias locaciones y Julián Waldman, con dos piezas decorativas realizadas con materiales reciclados. En total se realizaron 40 intervenciones con la participación de 9 artistas y 3 asistentes”, comentó. Algo llamativo de Selina Nueva Córdoba es que cada piso tiene un personaje femenino inspirado en la mujer cordobesa, reflexiva, soñadora y amante de la naturaleza; que exalta el espíritu femenino que lleva el nombre Selina.

“Una de las cosas más importantes para Selina es crear una fuerte conexión con la comunidad local, por eso todos nuestros servicios están pensados en eso. Nuestro objetivo es que los cordobeses quieran venir a Selina a escuchar una banda, a interactuar con los viajeros, a tomar un vermut, a vivir una experiencia totalmente diferente a lo que venían acostumbrados”, agregó Fernando Bigio, Head of Country.

El hotel tiene 1700 m2 cubiertos y 132 camas. Además cuenta con: Selina Home, cocina compartida, sala de cine y biblioteca; Activity Center, una zona donde se realizarán clases de yoga, baile, etc; habitaciones privadas y compartidas; pileta y un loft con terraza.

La Vermutería, que inauguró el pasado 27 de junio, ya está abierta al público para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, con una amplia variedad de coctelería y shows de artistas locales.

Selina Nueva Córdoba es la tercera locación que la marca tiene en el país, junto con la flamante propiedad inaugurada en Bariloche y otra en Palermo Soho. “Antes de fin de año, abriremos un hotel en la ciudad de Mendoza y tenemos el objetivo de alcanzar entre 13 y 15 nuevos hoteles en los próximos tres años”, agregó Bigio.

ACERCA DE SELINA

Selina es una de las marcas hoteleras de más rápido crecimiento en el mundo, que combina un alojamiento boutique con espacios de coworking, recreación, bienestar y experiencias locales. Construida a medida para los viajeros nómades de hoy, Selina ofrece a sus huéspedes una infraestructura global para viajar y trabajar desde cualquier parte del mundo. Fundada en América Latina en 2015, cada propiedad de Selina está diseñada en colaboración con artistas locales, diseñadores y artesanos, que dan vida a edificios ya existentes en lugares que van desde ciudades urbanas hasta playas y selvas remotas. Selina opera actualmente 51 ubicaciones en América Latina y Europa y está creciendo a un promedio de una propiedad nueva cada semana. La compañía planea expandirse también en los Estados Unidos y Asia, Selina estará presente en 19 países con 400 hoteles, y espera tener 130,000 camas en todo el mundo para 2023.