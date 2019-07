Once Unidos anuncia una kermesse este 20 y 21 de Julio como la de los viejos tiempos

En el marco del comienzo de las vacaciones de invierno, el Club Once Unidos organiza el sábado 20 y domingo 21 de este mes a partir de las 12 del mediodía hasta las 21 una kermesse con entrada libre y gratuita para todas las familias. El presidente del la institución, Horacio Taccone, dialogó con “el Retrato…” y dio detalles sobre el tradicional evento que se realiza año a año.

En tal sentido, Taccone, también pre candidato a primer concejal por Acción Marplatense, en conversación con “el Retrato…” indicó: “Estamos haciendo un gran esfuerzo por mantener las cosas que son tradicionales en el club, como lo es esta Kermesse, que es un lugar de encuentro de todas las familias de socios y de los distintos barrios de la ciudad”.

“Es un evento diferente y es un poco volver a las viejas épocas, por lo que, se viven momentos muy lindos, pero no están fáciles las cosas. Muchas veces nos da pena estar juntando los pesos para pagar las facturas de luz y de gas”, sostuvo.

Asimismo, señaló que, en lo que respecta a luz, hicieron “una gran inversión en iluminación LED y fue difícil encontrarle la vuelta como también van a ser 300 mil pesos de gas este mes, así que se está complicando mucho, porque son recursos que antes se destinaban a otras cosas y ahora casi no nos alcanza para pagar el gas”.

En relación a lo anterior, detalló que no pueden aumentar el precio de la cuota. “Si trasladamos estos gastos a la cuota se hace un círculo no vicioso y la gente deja de venir. Por ende, si sucede esto tenes menos dinero para poder pagar”, detalló a la vez que consideró que “pasa por moderar el ritmo de crecimiento y esperar hasta que esto mejore, que entiendo que no puede seguir mucho más tiempo así”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si ha sucedido que la gente deja de ir al club, respondió: “Nos da mucha pena, la gente que antes pagaba el 5 ahora paga de promedio el 12 y hay mucha gente que nos avisa que no puede pagar como también son cada vez más las becas que hay que pagar”.

“No es fácil que un papá le diga a su nene de 10 u 11 años que no puede ir más a básquet, porque no le puede pagar la cuota. Tratamos de detectar eso, de estar cerca de esas familias para poder ayudarlas y de hacer el máximo esfuerzo posible para que, por lo menos, se pueda terminar el año”, señaló a la vez que comentó que el caso de los adultos es diferente, “porque sino le alcanza para ir al gimnasio o nadar entiende las cosas como son”.

Por último, se refirió al evento que realizarán el sábado 20 y domingo 21 de julio en la ciudad a partir de las 12 del mediodía hasta las 21. “Son dos días en los que el club se viste de fiesta, la entrada es libre y gratuita abierta a todo el mundo. El valor de los juegos es simbólico para que toda la familia pueda disfrutar y pasarla muy bien”, describió y destacó que “se van a encontrar con juegos de la época que seguramente jugaban cuando eran chicos”.