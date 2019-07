Mitre y San Lorenzo, tierra de nadie… Vecinos de “Bruder” abandonados por la Comuna

En el marco de varios reclamos sin respuestas, un grupo de vecinos de la ciudad volvió a denunciar a la cervecería “Bruder”, ubicada en la esquina de la calle Mitre y San Lorenzo de Mar del Plata, por el elevado volumen de la música y los ruidos que se ocasionan durante todos los fin de semana en el lugar.

Patricia y Arturo son dos de algunos de los tantos vecinos del bar que en dialogo con “el Retrato…” expresaron su malestar ante esta situación. “Hace aproximadamente dos o tres meses hicimos una nota porque había música muy fuerte en el lugar que ocasionaba molestias para todos los que vivimos en esa zona”, expresó Patricia.

“Los jueves que vienen Dj como así también los sábados y domingos son los días que más fuerte se escucha la música hasta altas horas de la noche”, precisó a la vez que aclaró que ante esa situación decidieron varios vecinos del lugar hacer su reclamo en el área de ruidos molestos, dependiente del municipio de General Pueyrredón.

En tal sentido, señaló que hay tres expedientes abiertos en el Municipio. “Nos atendieron muy bien en el área de ruidos molestos, dijeron que se iban a ocupar de la situación y tenemos constancias que han venido los inspectores al lugar, pero las soluciones no llegan”, afirmó.

“Este fin de semana largo casi todos los días hubo música hasta muy tarde en el bar, por lo que tuvimos que ir en la madrugada a hablar con el encargado”, detalló la vecina del lugar y comentó que en el momento en que efectúan su reclamo bajan la música, pero eso sucede entre la 1 y 2 de la mañana. “No es nada grato, saludable y posible a veces tener que ir a las 2 de la mañana a un bar a pedir que bajen el volumen. Se supone que eso no tiene que suceder”, aseguró.

Asimismo, señaló que, ante esta situación, todos los vecinos del lugar quieren volver a manifestar su reclamo públicamente. “Vemos que nada es suficiente, porque si bien ya hicimos otros reclamos, está pasando de nuevo lo mismo”, comentó a la vez que se refirió a que en los próximos días volverán a dirigirse a ruidos molestos, a los efectos de efectuar un nuevo reclamo ante el área municipal.

“Les han cobrado multa, ellos mismos lo dijeron incluso, pero el valor de las mismas no les importa, porque la misma no debe ser proporcional a lo que ganan, ya que trabajan muy bien”, indicó la vecina del bar marplatense a la vez que solicitó que la música fuerte “la pongan en algún lugar cerrado o con un acústica adecuada, no a cielo abierto como tienen, que genera que los sonidos se desparramen por todo el barrio”.

En relación a ello, cuestionó que los dueños de Bruder pasen música fuerte en altas horas de la noche y los días de semana incluso, ello teniendo en cuenta fundamentalmente que el mismo está ubicado “en un vecindario”. A su vez, describió que los vecinos afectados por esta situación viven en calle San Lorenzo entre Mitre y San Luis y calle San Lorenzo entre Mitre e Irigoyen.

“El encargado se muestra como una persona voluntariosa, dice que sí, al rato baja la música, pero juegan con eso constantemente, porque hasta que uno no va al lugar, no bajan el volumen”, aseguró y añadió que “es cansador y no es fácil” tener que trasladarse todos los fin de semanas hasta el bar.

Por último, Patricia indicó a “el Retrato…” que los dueños del lugar “juegan con el límite, porque hasta que no ven que se reacciona continúan pasando la música alta” como también destacó que “hay niños incluso afectados, una persona con una discapacidad y muchos que tienen que tomar somníferos para poder dormir”.