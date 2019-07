Horacio Tettamanti teme que se lo proscriba y no lo dejen participar de las PASO

A un mes de desarrollarse las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el precandidato a intendente del Frente de Todos, Horacio Tettamanti, le envió una carta al presidente del Partido Justicialista, Fernando Grey, para solicitar su intervención en la aprobación de la lista con la que el Frente de Todos competirá el 11 de agosto próximo.

“En representación de los compañeros y compañeras que hemos depositado nuestros entusiasmos y esperanzas en la lista Nro. 2 que encabezo como precandidato a intendente del Partido de General Pueyrredón, vengo a solicitar su intervención”, manifiesta en el principio de la carta el ingeniero.

Asimismo, señala su preocupación en relación a la aprobación de su lista de cara a las próximas elecciones internas que tendrán lugar el 11 de agosto próximo. “Después de largos días en los que no queda claro el modo y la forma en la que se aprueba nuestra participación, notamos que existe un bache en la correlación de resoluciones aprobadas. Desde la número 10 a la número 15 falta conocerse el contenido de la Nro. 12 ya que la misma no resulta accesible para su lectura. No se han publicado sus contenidos”, sostiene.

En este sentido, Tettamanti recordó que su equipo viene de un “doloroso proceso en 2017, momento en el cual se proscribió nuestra participación (y la de muchos otros) sin ningún fundamento plausible que pudiéramos conocer”.

“Pensamos que nuestras formulas, presidencial y provincial, deben lograr el mayor apoyo popular para vencer al macrismo neoliberal en el mes de octubre. Por eso creemos en la participación igualitaria, transparente y responsable en las PASO”, remarcó.

Y concluyó: “Privilegiar sectores, compañeros o compañeras, por sobre otros, contradice las enseñanzas del General Perón y de Néstor Kirchner, quienes hicieron de la inclusión política el correlato coherente de la inclusión social”.

“Agradecemos y confiamos en su intervención con la esperanza de poner fin a la incertidumbre que nos aqueja. Deseamos avanzar, militar y convocar a todos y todas para que la próxima primavera le dé un triunfo a nuestro pueblo de las manos de Alberto Fernández en la Nación y Axel Kicillof en la Provincia”, apuntó.