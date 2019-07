Alberto Fernández pidió que lo ayuden y lo voten para vivir en un país en serio

“Si los argentinos quieren votar ajuste, voten a Macri no me voten a mí. Si quieren soluciones simples, como las de seguridad, no me voten a mí. Pero si quieren vivir en un país en serio, que construyamos entre todos, entonces ayúdenme y vótenme a mí” enfatizó Alberto Fernández en su visita a Mar del Plata.

En dialogo con la prensa acompañado por la precandidata a intendenta Fernanda Raverta; el precandidato a diputado nacional, marplatense, Facundo Moyano, y el intendente del Municipio de la Costa y primer precandidato a diputado provincial por la Quinta Sección, Juan Pablo de Jesús, se refirió a la oportunidad se refirió a la economía, a la producción, a los jubilados, al empleo.

“No podemos seguir combatiendo la inflación sacándole plata del bolsillo a la gente”, señaló y cuando le preguntaron en cuánto tiempo la bajaría en caso de ser electo fue prudente y reconoció que “La inflación no se baja de un golpe, vamos a demorar un tiempo”. No dudó en señalar que “voy a necesitar la ayuda de gente como Fernanda, no está contaminada, tiene un pasado para exhibir y tiene un futuro enorme”

Anticipó la creación del Ministerio de la Vivienda y el Hábitat

Uno de los anuncios más importantes fue que en caso de ganar crearía un Ministerio de la Vivienda y el Hábitat, e hizo guiños a Córdoba, provincia a la que el cristinismo supo darle la espalda y con cuyo gobernador, Juan Schiaretti, busca un acercamiento. “Quisiera que me ayuden a dar vuelta la página de los desencuentros”, pidió.

Al referirse a Macri dijo que “Decidió combatir la inflación secando la plaza y restringiendo los aumentos salariales” cuestionó y advirtió que “lo hizo en una economía donde el 70% de lo que se produce lo consumimos nosotros. Cuando se baja el consumo se baja la producción y generás desempleo, cuando generás desempleo tirás a la gente a la pobreza y generás un problema muy agudo, se te mueren en la calle de frío. Cuando digo prendamos la economía es pongamos plata en los bolsillos de la gente para que se recupere la economía”.

Fernández añadió que “el Gobierno cree que si los ricos ganan mucho un día va a derramar sobre los que menos tienen, pero los que menos tienen no tienen tiempo de que los ricos se enriquezcan”, respondió, a la vez que reprochó al ministro de Economía, Nicolás Dujovne, “que tiene la plata en el exterior”.

“Yo no voy a castigar a los trabajadores y a los jubilados”

En ese sentido, el candidato opositor marcó una diferencia con las promesas del macrismo al sector empresarial: “Macri se comprometió a la reforma previsional y a la reforma laboral. Yo no voy a castigar a los trabajadores y a los jubilados”.

Al referirse al acuerdo de Argentina con el FMI dijo que se reunió con sus representantes dos semanas atrás. “La única forma que tiene la Argentina de pagar su deuda es produciendo dólares, sólo produciendo y exportando” avisó aunque destacó que a la Argentina “no le conviene el default” y que “el FMI será responsable de lo que pase de acá a diciembre , se los escribí y lo hice público, hemos recibido 39 mil millones de dólares y de esos, 30 mil millones se usaron para evadir divisa, quedan 11 mil millones por entrar a la Argentina. Si entran van a seguir el mismo destino. El dinero del Fondo era para pagar deuda no para que se los lleven los amigos de Macri”.

“El Gobierno les propone resignación. No es verdad que no hay otro camino, saqué a la Argentina, con Néstor a la cabeza del endeudamiento, de la postración, creamos 4.500.000 de empleo, la Argentina crecía al 8% anual y pagábamos nuestras deudas. El salario real en 12 años de Néstor y Cristina creció 19% con macri bajó 20%” reivindicó el precandidato a presidente.

“Ayúdenme, tenemos que hacerlo entre todos sin excepción”

Recordó al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y lo tomó como ejemplo. “Ayúdenme, tenemos que hacerlo entre todos sin excepción”, pidió y explicó que cuando el ex presidente ganó abría los brazos y pedía ayuda. “Va a parecer que no podés”, contó haberle marcado al entonces presidente que en cambio le dijo que efectivamente necesitaba ayuda.

“Yo también voy a necesitar ayuda de los marplatenses. Y les pido que le den la oportunidad de gobernar la ciudad a una mujer. Voy a necesitar la ayuda de gente como Fernanda, no está contaminada, tiene un pasado para exhibir y tiene un futuro enorme”, exaltó a la diputada nacional que antes fue diputada provincial, tiene 42 y es madre de dos hijas.

Duras críticas a Durán Barba y Marcos Peña

Todo el tiempo polarizó con Macri. Pidió al Gobierno que “dejen de mentir”, recordó que “la familia de Macri blanqueó 600 millones de pesos” y calificó a los funcionarios de “inescrupulosos” e “indecentes” por casos como las acciones del ex ministro Juan José Aranguren en Shell y “la intervención para quedarse con C5N y Radio 10”.

También apuntó al consultor Jaime Durán Barba y el jefe de gabinete Marcos Peña, a quienes atribuyó una “manipulación social” para “hacerle creer a los argentinos que no pueden tener un aire acondicionado, que hemos nacido para producir soja, que no tenemos derecho a vacaciones. Nos hacen creer que el que nace probre no tiene derecho a ir a la universidad, lo dijo María Eugenia Vidal”, apuntó. También los reponsabilizó de usar trolls (perfiles falsos para multiplicar mensajes) en las redes sociales: “Le han metido a la gente en la cabeza que se tienen que resignar a este presente. Es falso, podemos vivir mejor”.

“El Estado se tiene que hacer cargo de dar la mejor”

Y le habló al votante oficialista y a los no kirchneristas: “A los que creen en Macri les digo que el sistema los fue induciendo a recurrir a la educación privada, a la salud privada a la seguridad privada. El Estado se tiene que hacer cargo de dar la mejor en educación, salud y seguridad no para mostrar cuánta droga incautan”.

Insistió además con su cuestionamiento a la dolarización de las tarifas y al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Han tenido ganancias suculentas díganme dónde están las inversiones, han logrado que 50 millones de personas al mismo tiempo nos quedemos sin luz” reclamó. Y continuó: “Cuando ofrecen a la gente que pague las tarifas en cuotas me avergüenzo”.

“Hay que darle a Fernanda la oportunidad de gobernar”

Fernández fue explícito al respaldar a los jóvenes precandidatos con los que dio la conferencia. Reivindicó especialmente a Raverta porque “pudo hacer lo que muchos no pudieron, unir a todos para que haya futuro” y pidió que los marplatenses “le den la oportunidad de gobernar la ciudad a una mujer.

Como suele ocurrirle desde su reconciliación con Cristina Fernández, su compañera de fórmula, y tras el acuerdo con Sergio Massa y el Frente Renovador, lo primero que tuvo que repetir fueron las razones para hacerlo. “Tenemos que entender que a veces los caminos que tomamos son equivocados”, arrancó y continuó con un mea culpa: “No advertimos que abrimos las puertas a un escenario como el que tenemos hoy, un gobierno que está preocupado en el interés de pocos y no en el de muchos”. “Todos cedimos”, elogió.

Ante una pregunta concreta, Fernández avisó que aceptará los 90.000 fiscales que ofreció Hugo Moyano para las próximas elecciones y se mostró “muy preocupado” por el modo en que se asignó el recuento provisorio y “el modo en que se contrató” a Smarmatic, empresa que por primera vez dejó fuera de competencia a la española Indra. Puso incluso un manto de sospecha al recordar que “el único antecedente que tiene es Venezuela” . “Tengo datos sin certeza de que es una devolución de favores a un aportante de campaña”, dijo luego.

Finalmente terminó la conferencia en tono de slogan: “Si los argentinos quieren votar ajuste, voten a Macri no me voten a mí. Si quieren soluciones simples, como las de seguridad, no me voten a mí. Pero si quieren vivir en un país en serio, que construyamos entre todos, entonces ayúdenme y vótenme a mí”.