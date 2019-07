Gustavo Pulti: “Trabajo, seguridad, presencia en cada barrio son reclamos permanentes” 

“El municipio debe estar en cada barrio y fijando agenda frente a la Nación y la Provincia porque no van a mandar por encomienda lo que hace falta”, dijo el candidato a intendente, tras las charlas con vecinas y vecinos de distintos puntos de la ciudad.

El candidato a intendente de Acción Marplatense, Gustavo Pulti caminó durante el domingo por diferentes puntos de la ciudad y dialogó con vecinas y vecinos. También recorrió algunas de las mesas informativas que estarán en diferentes esquinas de Mar del Plata y Batán hasta el 11 de Agosto. “En cada encuentro, marplatenses y batanenses nos hacen saber que quieren un gobierno municipal que escuche y que gestione, que se vuelva a ocupar de las prioridades de los vecinos” indicó Pulti. Y señaló que “trabajo, seguridad, presencia en cada barrio” son reclamos permanentes.

“Los vecinos quieren un Intendente que se ponga al frente de las necesidades de Mar del Plata, también con visión y capacidad para fijar una agenda ante la Nación y la Provincia que le sirva a la ciudad, porque no nos van a mandar por encomienda las demás respuestas que hacen falta”, dijo. “La ciudad necesita un equipo que tenga claridad, experiencia y un liderazgo eficaz para hacer y hacerse oír también” continuó.

En el Inicio de la campaña electoral, el ex intendente aseguró que “Acción Marplatense piensa con el corazón y la cabeza puestos en Mar del Plata, por eso tenemos clara la importancia de recuperar la actividad industrial y la capacidad de compra de los salarios. La ciudad necesita un mercado interno activo y un gobierno local que tenga un proyecto claro para Mar del Plata y Batán” señaló.

“Nuestra actividad hacia el 11 de Agosto se concentra en escuchar y en proponer, en decir lo que pensamos. Nos comprometemos con propuestas y proyectos que han sido elaborados por equipos de personas que pensamos desde la realidad de cada esquina marplatense aquello que mejor responde a las necesidades de nuestra gente” concluyó.